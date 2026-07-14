Monsoon Alert: उत्तर-पश्चिम भारत में 19 जुलाई तक सक्रिय रहेगा मानसून, हरियाणा-दिल्ली और पंजाब में बारिश के आसार

बारिश के अलावा मौसम विभाग ने आज उत्तर-पश्चिम भारत में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवा चलने का अनुमान जताया है, जिससे कुछ खुले इलाकों में दृश्यता पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखें और आंधी-तूफान एवं भारी बारिश के दौरान सावधानी बरतें, खासकर उन इलाकों में जो ज्यादा जोखिम वाले हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में नया वेदर सिस्टम बनने जा रहा है। इसके प्रभाव से मध्य और पूर्वी भारत में 15-16 जुलाई के बाद एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू होने की प्रबल संभावना है।