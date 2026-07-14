‘ताहिर हुसैन के साथ सबसे बड़े दोषी अरविंद केजरीवाल’, अंकित शर्मा हत्याकांड के फैसले पर BJP का बड़ा हमला

गौरव भाटिया ने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल को इस जघन्य हत्याकांड का सह-आरोपी बताया। उन्होंने कहा कि 'इस मामले का मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन था, जो इस अपराध के समय आम आदमी पार्टी का पार्षद और अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था। आज कोर्ट ने ताहिर हुसैन को हत्या (IPC 302), अपहरण (IPC 365) और विभिन्न समूहों के बीच नफरत फैलाने (IPC 153A) के तहत दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन के साथ-साथ ताहिर के साथ मिलकर साजिश रचने वाले पांच अन्य दंगाइयों को भी सजा मिली है। लेकिन ताहिर हुसैन के साथ इस पूरे मामले में सबसे बड़े गुनहगार अरविंद केजरीवाल हैं, जिनके इशारे पर यह सब हुआ और जिन्होंने बाद में इस पर पर्दा डालने (Cover-up) की कोशिश की।' भाटिया ने आगे सवाल उठाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री होने के बावजूद केजरीवाल ने अंकित शर्मा या दिल्ली दंगों में मारे गए 60 से अधिक निर्दोष भारतीय नागरिकों के लिए एक शब्द भी क्यों नहीं बोला।