गोल्डी बराड़-लिपिन नेहरा गैंग के दो गुर्गे हथियार समेत गिरफ्तार, दिल्ली में AGS का एक्शन

Goldy Brar Gang Member Arrested: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी-गैंगस्टर स्क्वाड (AGS) ने गोल्डी बराड़-लिपिन नेहरा गैंग से जुड़े दो कथित मेंबर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से छह हथियार, जिनमें दो सिंगल-शॉट पिस्तौल शामिल हैं, आठ जिंदा कारतूस और एक टोयोटा हिलक्स वाहन बरामद किया है। इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है।