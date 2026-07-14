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गोल्डी बराड़-लिपिन नेहरा गैंग के दो गुर्गे हथियार समेत गिरफ्तार, दिल्ली में AGS का एक्शन

Delhi Police Action: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की AGS ने गोल्डी बराड़-लिपिन नेहरा गैंग से जुड़े दो कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया।
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नई दिल्ली

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Devika Chatraj

Jul 14, 2026

Delhi Police

गोल्डी बराड़-लिपिन नेहरा गैंग के दो सदस्य गिरफ्तार (IANS)

Goldy Brar Gang Member Arrested: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी-गैंगस्टर स्क्वाड (AGS) ने गोल्डी बराड़-लिपिन नेहरा गैंग से जुड़े दो कथित मेंबर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से छह हथियार, जिनमें दो सिंगल-शॉट पिस्तौल शामिल हैं, आठ जिंदा कारतूस और एक टोयोटा हिलक्स वाहन बरामद किया है। इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

14 Jul 2026 01:56 pm

Published on:

14 Jul 2026 01:55 pm

Hindi News / National News / गोल्डी बराड़-लिपिन नेहरा गैंग के दो गुर्गे हथियार समेत गिरफ्तार, दिल्ली में AGS का एक्शन

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