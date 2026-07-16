Jagannath Puri: भगवान जगन्ननाथ के 3 अलग-अलग रथों की विशिष्ट परंपरा! इस बार यात्रा के लिए क्या तैयारी?

Jagannath Rath Yatra 2026: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा (Rath Yatra) आज (16 जुलाई) से शुरू हो गई है। इस भव्य धार्मिक आयोजन में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 अलग-अलग विशाल रथों पर सवार होकर श्रीमंदिर से गुंडिचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। हिंदू धर्म में इस यात्रा को आस्था, समानता और मोक्ष का महापर्व माना जाता है।