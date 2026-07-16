16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

फिल्म में धार्मिक परंपराओं के विपरीत किया भगवान जगन्नाथ का चित्रण, ओडिशा HC ने लगाई रोक तो SC पहुंचे मेकर्स

एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' पर ओडिशा हाई कोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। निर्माता पक्ष ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि रोक से करोडों रुपये का नुकसान हुआ है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Himadri Joshi

Jul 16, 2026

Mahaprabhu Jagannath film

महाप्रभु जगन्नाथ फ़िल्म (फोटो- एएनआई)

ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज पर लगाई गई रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। निर्माता पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामथ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बच्चों के लिए बनाई गई एनिमेटेड फिल्म है और इस पर रोक के कारण निर्माताओं को करोडों रुपये का नुकसान हुआ है। मुख्य न्यायाधीश ने मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग

वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामथ ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि फिल्म एक एनिमेटेड फीचर है, जिसका उद्देश्य बच्चों को भगवान जगन्नाथ की कथा से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगने से निर्माताओं को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही उन्होंने अदालत से मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि याचिका को गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

ओडिशा हाई कोर्ट ने क्यों लगाई थी रोक?

ओडिशा हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को प्रस्तावित रिलीज से पहले फिल्म के प्रदर्शन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि रथ यात्रा के दौरान फिल्म का प्रदर्शन सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। साथ ही अदालत ने प्रारंभिक तौर पर यह भी माना कि फिल्म का प्रस्तुतीकरण स्कंद पुराण और भगवान जगन्नाथ से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के तहत संरक्षित अधिकार है, लेकिन यह पूर्ण अधिकार नहीं है और उस पर अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।

भगवान जगन्नाथ के चित्रण पर जताई आपत्ति

फिल्म के खिलाफ दायर जनहित याचिका में दावा किया गया था कि 6 जून को जारी टीजर के बाद ओडिशा में व्यापक विरोध शुरू हो गया। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) समेत कई पक्षों ने फिल्म के शीर्षक और भगवान जगन्नाथ के चित्रण पर आपत्ति जताई। इसके बाद निर्माता ने गजपति महाराजा और एसजेटीए प्रतिनिधियों के लिए विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की, जहां कुछ दृश्यों में बदलाव का सुझाव दिया गया। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि बदलाव का आश्वासन देने के बावजूद निर्माता ने बिना पर्याप्त संशोधन के 17 जुलाई को फिल्म रिलीज करने की घोषणा कर दी। हालांकि निर्माता ने अदालत में कहा कि फिल्म एक काल्पनिक रचना है, उचित डिस्क्लेमर के साथ बनाई गई है और उसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Jul 2026 12:02 pm

Published on:

16 Jul 2026 11:37 am

Hindi News / National News / फिल्म में धार्मिक परंपराओं के विपरीत किया भगवान जगन्नाथ का चित्रण, ओडिशा HC ने लगाई रोक तो SC पहुंचे मेकर्स

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘DMK से NCP तक’, परिसीमन बिल पास कराने के लिए किन पार्टियों पर दांव लगा सकती है बीजेपी? समझे पूरा गणित

Delimitation Bill
राष्ट्रीय

NEET-UG पेपर लीक मामला: CBI ने लातूर कोचिंग मालिक पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- साजिश में शामिल

neet ug paper leak
राष्ट्रीय

‘दूसरी क्लास के बच्चे के साथ यह हरकत बेहद शर्मनाक है’, हैदराबाद स्कूल में हिंदू छात्र को होमवर्क में ‘कलमा’ देने पर भड़के विधायक टी. राजा सिंह

Hyderabad School Homework News, Asaduddin Owaisi Constituency
राष्ट्रीय

Jagannath Puri: भगवान जगन्ननाथ के 3 अलग-अलग रथों की विशिष्ट परंपरा! इस बार यात्रा के लिए क्या तैयारी?

jagannath rath yatra 2026 history significance beliefs traditions puri odisha
राष्ट्रीय

बेंगलुरु में सिरफिरे आशिक के भाई ने युवती को उतार दिया मौत के घाट, शादी का ठुकराया था प्रस्ताव

Bengaluru law student murder Case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.