फिल्म में धार्मिक परंपराओं के विपरीत किया भगवान जगन्नाथ का चित्रण, ओडिशा HC ने लगाई रोक तो SC पहुंचे मेकर्स

फिल्म के खिलाफ दायर जनहित याचिका में दावा किया गया था कि 6 जून को जारी टीजर के बाद ओडिशा में व्यापक विरोध शुरू हो गया। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (SJTA) समेत कई पक्षों ने फिल्म के शीर्षक और भगवान जगन्नाथ के चित्रण पर आपत्ति जताई। इसके बाद निर्माता ने गजपति महाराजा और एसजेटीए प्रतिनिधियों के लिए विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की, जहां कुछ दृश्यों में बदलाव का सुझाव दिया गया। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि बदलाव का आश्वासन देने के बावजूद निर्माता ने बिना पर्याप्त संशोधन के 17 जुलाई को फिल्म रिलीज करने की घोषणा कर दी। हालांकि निर्माता ने अदालत में कहा कि फिल्म एक काल्पनिक रचना है, उचित डिस्क्लेमर के साथ बनाई गई है और उसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है।