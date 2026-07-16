16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बेंगलुरु में सिरफिरे आशिक के भाई ने युवती को उतार दिया मौत के घाट, शादी का ठुकराया था प्रस्ताव

Amrita murder case Bengaluru: अमृता, मुख्य आरोपी धनुष और उसका छोटा भाई सूर्या एक ही इलाके के रहने वाले थे। धार्मिक आयोजनों के दौरान दोनों परिवारों की पहचान हुई थी।
2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Ashib Khan

Jul 16, 2026

Bengaluru law student murder Case

बेंगलुरु में लॉ छात्रा का हुआ मर्डर (Photo- X @IamMGoudar)

Bengaluru Law Student Murder: बेंगलुरु में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती की हत्या कर दी। युवती कानून की पढ़ाई कर रही थी। आरोपी युवक ने छात्रा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा ने 48 घंटे मौत और जिंदगी से संघर्ष किया और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

मृतका की पहचान अमृता के रूप में हुई है। घटना के बारे में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 जुलाई की शाम एचएएल रोड स्थित कोडिहल्ली इलाके में युवती पर युवक ने चाकू से हमला किया था। 

प्रेम संबंध में बदली दोस्ती

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि अमृता, मुख्य आरोपी धनुष और उसका छोटा भाई सूर्या एक ही इलाके के रहने वाले थे। धार्मिक आयोजनों के दौरान दोनों परिवारों की पहचान हुई थी। इसी दौरान अमृता और धनुष के बीच दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई।

पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों बाद अमृता को पता चला कि धनुष ने अपनी पिछली शादी, तलाक और बच्चे की जानकारी उससे छिपाई थी। इसके बाद युवती ने धनुष से संबंध खत्म कर दिए और उससे दूरी बनाने लगी। 

युवक के भाई ने अमृता को दी थी धमकी

बताया जा रहा है कि अमृता के इस फैसले से धनुष का भाई सूर्या बेहद नाराज था। उसने पहले ही अमृता को धमकी दी थी कि भाई का प्यार ठुकराने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

अमृता के घर पर 13 जुलाई को दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। इसी दौरान सूर्या ने  चाकू निकालकर अमृता के सीने और पीठ पर कई वार किए। इसके बाद वह मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया। 

परिजन गंभीर रूप से घायल अमृता को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन 48 घंटे तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद 15 जुलाई की शाम उसने दम तोड़ दिया।

घटना के बाद जेबी नगर पुलिस ने धनुष और सूर्या के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है, ताकि घटना के पूरे घटनाक्रम और दोनों आरोपियों की भूमिका स्पष्ट की जा सके।

जयपुर के क्लब में युवक के मर्डर मामले में नया खुलासा: दोस्त नहीं, सिर्फ एक बात को लेकर दुश्मन थे आरोपी, हत्या का था शक

ये भी पढ़ें
Jaipur Club Murder Case update

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Jul 2026 11:07 am

Published on:

16 Jul 2026 11:07 am

Hindi News / National News / बेंगलुरु में सिरफिरे आशिक के भाई ने युवती को उतार दिया मौत के घाट, शादी का ठुकराया था प्रस्ताव

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘DMK से NCP तक’, परिसीमन बिल पास कराने के लिए किन पार्टियों पर दांव लगा सकती है बीजेपी? समझे पूरा गणित

Delimitation Bill
राष्ट्रीय

NEET-UG पेपर लीक मामला: CBI ने लातूर कोचिंग मालिक पर लगाए गंभीर आरोप, कहा- साजिश में शामिल

neet ug paper leak
राष्ट्रीय

फिल्म में धार्मिक परंपराओं के विपरीत किया भगवान जगन्नाथ का चित्रण, ओडिशा HC ने लगाई रोक तो SC पहुंचे मेकर्स

Mahaprabhu Jagannath film
राष्ट्रीय

‘दूसरी क्लास के बच्चे के साथ यह हरकत बेहद शर्मनाक है’, हैदराबाद स्कूल में हिंदू छात्र को होमवर्क में ‘कलमा’ देने पर भड़के विधायक टी. राजा सिंह

Hyderabad School Homework News, Asaduddin Owaisi Constituency
राष्ट्रीय

Jagannath Puri: भगवान जगन्ननाथ के 3 अलग-अलग रथों की विशिष्ट परंपरा! इस बार यात्रा के लिए क्या तैयारी?

jagannath rath yatra 2026 history significance beliefs traditions puri odisha
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.