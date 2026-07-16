बेंगलुरु में सिरफिरे आशिक के भाई ने युवती को उतार दिया मौत के घाट, शादी का ठुकराया था प्रस्ताव

Bengaluru Law Student Murder: बेंगलुरु में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक सिरफिरे आशिक ने एक युवती की हत्या कर दी। युवती कानून की पढ़ाई कर रही थी। आरोपी युवक ने छात्रा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा ने 48 घंटे मौत और जिंदगी से संघर्ष किया और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।