PM CARES Fund में 8,452 करोड़ रुपये, खर्च हुए सिर्फ 87.85 लाख, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा

Pawan Khera on PM CARES Fund: पीएम केयर्स फंड में 31 मार्च 2025 तक 8,452 करोड़ रुपये की राशि मौजूद थी। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में फंड से कुल 87.85 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इन आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पवन खेरा ने आरोप लगाया कि देश में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग राहत और पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं लेकिन फंड की बड़ी राशि का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।