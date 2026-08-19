छात्र आंदोलन के बाद बीजेपी ने बदली अपनी रणनीति, रोजाना एक केंद्रीय मंत्री करेंगे एक यूनिवर्सिटी का दौरा

BJP Gen Z Outreach: मोदी सरकार ने देश में छात्र आंदोलन के बाद अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर Gen Z तक पहुंच बनाने के लिए एक देशव्यापी कार्यक्रम की तैयारी की है। कार्यक्रम के तहत रोजाना एक केंद्रीय मंत्री एक यूनिवर्सिटी का दौरा कर सीधे छात्रों से संवाद करेंगे। इससे छात्रों की चिंताओं और समस्याओं को समझकर आगामी तैयार होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी। इस योजना की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने समाचार एजेंसी PTI को यह बताया।