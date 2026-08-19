‘One Day, One University’ के जरिए छात्रों तक पहुंचेगी मोदी सरकार, हर दिन यूनियन मिनिस्टर करेंगे विश्वविद्यालय का दौरा

One Day One University: मोदी सरकार छात्रों और युवाओं से सीधे संवाद बढ़ाने के लिए देशभर में एक नया कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित ‘वन डे, वन यूनिवर्सिटी’ कार्यक्रम के तहत हर दिन एक केंद्रीय मंत्री किसी विश्वविद्यालय का दौरा कर छात्रों से सीधे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं व सुझावों को समझेंगे। इस पहल के तहत केंद्रीय मंत्री छात्रों से देश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उनकी राय जानेंगे और युवाओं व छात्रों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देंगे। इसका मकसद सरकार और देश के युवाओं के बीच सीधे संवाद को मजबूत करना बताया जा रहा है।