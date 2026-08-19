‘We are Gen Z’ कहकर सुरक्षा कर्मियों से भिड़ी महिला पर्यटक, CM अब्दुल्ला ने क्यों लिखा – ‘जानते नहीं मेरा बाप कौन है?’

सिक्योरिटी एनालिस्ट नितिन गोखले ने एक्स पर लिखा कि Gen Z क्या है? इस तरह का हक जताने वाला और बदतमीज़ व्यवहार किसी भी पीढ़ी में मंज़ूर नहीं किया जा सकता। यही लोग बर्फ़ से घिरे रास्तों या ऊंचाई वाली सड़कों पर फँसने पर मदद के लिए गुहार लगाएंगे और वही सुरक्षाकर्मी (ज़्यादातर सेना, BRO और पुलिस) निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करेंगे। और अगर आपको नियमों, कायदों और कानूनों की ज़रा भी जानकारी नहीं है, तो सरकारी गाड़ियों को गुज़रने से न रोकें! ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों के काम में रुकावट डालने के लिए किसी दूर-दराज़ के थाने में दर्ज एक FIR ऐसा सबक सिखाएगी जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे।