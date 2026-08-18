Tarapith Hotel Fire: तारापीठ अग्निकांड के बाद एक्शन मोड में प्रशासन, 15 होटल और लॉज को तत्काल बंद करने का आदेश

बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में होटलों की सुरक्षा व्यवस्था और आग से बचाव के उपायों को लेकर चर्चा की गई। प्रशासन की कार्रवाई हाल में हुई तारापीठ की घटना के बाद तेज हुई है। इस मामले में गिरफ्तार होटल मालिक और उसके बेटे के खिलाफ अनैच्छिक हत्या और लापरवाही समेत कई आरोप लगाए गए हैं। कौशिकी अमावस्या के दौरान तारापीठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन अब होटल और लॉज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है। संयुक्त निरीक्षण और फायर ऑडिट के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि श्रद्धालुओं के ठहरने वाले स्थानों पर आग और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के पर्याप्त इंतजाम मौजूद हों।