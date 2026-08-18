Gujarat News: पुलिस आने की अफवाह पर जुआ खेल रहे 11 युवक भागे, खुले कुएं में गिरने से तीन की मौत

वरतेज पुलिस थाने के पुलिस उप निरीक्षक ने बताया कि सोमवार रात घोघा तहसील के उखरला गांव के एक खेत में कुछ लोग एकत्र हुए थे। मंगलवार सुबह फोन से सूचना मिली कि खेत में स्थित कुएं में शव पड़ा है। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और एक के बाद एक तीन शव बरामद किए। सभी शवों को भावनगर के सर टी अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई।