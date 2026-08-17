17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

मेट्रो के एपरेल पार्क डिपो में महिलाओं ने संभाली मंगलम कैंटीन

शहर के गाेमतीपुर स्थित गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (जीएमआरसी) के एपरेल पार्क डिपो में महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई राह खुली है।
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Aug 17, 2026

ahmedabad news

कैंटीन का उद्घाटन करते हुए।

ahmedabad : शहर के गाेमतीपुर स्थित गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (जीएमआरसी) के एपरेल पार्क डिपो में महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई राह खुली है। गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड (जीएलपीसी) और जीएमआरसी के संयुक्त प्रयास से यहां मंगलम कैंटीन शुरू की गई। खास बात यह है कि कैंटीन की कमान महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) के हाथों में होगी।नांदेज गांव के गोपी सखी मंडल की पूनम परमार के साथ पांच अन्य महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्य कैंटीन का संचालन करेंगी। महिलाओं के लिए यह महज रोजगार का अवसर नहीं, बल्कि अपने कौशल के बूते कारोबार संभालने और नियमित आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

भोजन बनाने से लेकर संचालन का कार्यभार भी

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू हुई यह पहल महिला सशक्तिकरण के साथ ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का संदेश भी देती है। महिलाएं भोजन तैयार करने से लेकर कैंटीन के संचालन, प्रबंधन और ग्राहकों से सीधे जुड़ने तक की जिम्मेदारी संभालेंगी। इससे उन्हें व्यवसाय संचालन का व्यावहारिक अनुभव भी मिलेगा। जीएलपीसी की ओर से ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के नए अवसरों से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। मंगलम कैंटीन भी इसी अभियान का हिस्सा है। यह साझेदारी स्थानीय महिला उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ वोकल फॉर लोकल की भावना को भी मजबूत करती है।

महिलाओं को 10 से 30 हजार की आय

राज्यभर में वर्तमान में करीब 300 मंगलम कैंटीन संचालित हो रही हैं। इनके माध्यम से 1700 से अधिक महिलाएं सीधे रोजगार से जुड़ी हैं। कैंटीन के आकार और कारोबार के अनुसार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रतिमाह करीब 10 हजार से 30 हजार रुपए तक की आय हो रही है। ऐसे में अहमदाबाद की यह नई कैंटीन महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक और मजबूत कड़ी साबित होगी। कैंटीन के शुभारंभ के मौके पर जीएमआरसी के जॉइंट एमडी संजय गुप्ता, जीएलपीसी की जॉइंट एमडी शोभना वर्मा सहित दोनों संस्थाओं के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

17 Aug 2026 10:09 pm

Published on:

17 Aug 2026 10:08 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / मेट्रो के एपरेल पार्क डिपो में महिलाओं ने संभाली मंगलम कैंटीन

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

देशभक्ति गीतों पर हाथ में तिरंगा लिए झूमे वृद्धाश्रम के बुजुर्ग जन

Elderly residents of old-age homes dance to patriotic songs, holding the Tricolour
अहमदाबाद

वेरावल-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिवर्तित मार्ग पर शुभारंभ

Launch of Veraval-Sabarmati Vande Bharat Express on Revised Route
अहमदाबाद

गुजरात में चार साल में कैंसर के 7.5 हजार नए मामले बढ़े

gcri new
अहमदाबाद

दर्द के बीच मानवता की मिसाल, ब्रेनडेड युवक के अंगों से चार को मिला नया जीवन

organ donation
अहमदाबाद

Gujarat Crime: दिनदहाड़े 43 लाख के कच्चे हीरे चोरी, ट्रेन से भाग रहे पिता-पुत्री और दामाद पकड़े गए

Botad Diamond Theft
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.