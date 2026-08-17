मेट्रो के एपरेल पार्क डिपो में महिलाओं ने संभाली मंगलम कैंटीन

ahmedabad : शहर के गाेमतीपुर स्थित गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (जीएमआरसी) के एपरेल पार्क डिपो में महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई राह खुली है। गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड (जीएलपीसी) और जीएमआरसी के संयुक्त प्रयास से यहां मंगलम कैंटीन शुरू की गई। खास बात यह है कि कैंटीन की कमान महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) के हाथों में होगी।नांदेज गांव के गोपी सखी मंडल की पूनम परमार के साथ पांच अन्य महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्य कैंटीन का संचालन करेंगी। महिलाओं के लिए यह महज रोजगार का अवसर नहीं, बल्कि अपने कौशल के बूते कारोबार संभालने और नियमित आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।