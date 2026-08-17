Gujarat Crime: दिनदहाड़े 43 लाख के कच्चे हीरे चोरी, ट्रेन से भाग रहे पिता-पुत्री और दामाद पकड़े गए

पुलिस टीमों ने ट्रेन के डिब्बों और स्टेशन के आसपास तलाशी शुरू की। इसी दौरान बावला रेलवे स्टेशन के बाहर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बच्चू साडमिया, उसकी बेटी सपना और दामाद वीना जिलिया के रूप में हुई है। बच्चू के खिलाफ मोरबी जिले में पहले चार मामले दर्ज हैं, जबकि सपना के खिलाफ जेतपुर और कालावड़ में दो मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह का इरादा बोटाद के किसी घर में चोरी करने का था, लेकिन मौका मिलने पर उन्होंने हीरे की दुकान को निशाना बनाया। पुलिस ने 1885 कैरेट के पूरे कच्चे हीरे बरामद कर लिए हैं।