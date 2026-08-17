देशभक्ति गीतों पर हाथ में तिरंगा लिए झूमे वृद्धाश्रम के बुजुर्ग जन

इस अवसर पर परिवर्तन एवं फाउण्डेशन के अध्यक्ष शरद अग्रवाल ने कहा कि परिवर्तन एवं फाउण्डेशन बुजुर्गों की सेवा ही नहीं करना चाहता, उनके चेहरे पर मुस्कान एवं हंसी देखना चाहता है, बुजुर्गों की खुशी के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए ऑल इंडिया एमएसएमई फेडरेशन के अध्यक्ष सह समाजसेवी मगन पटेल ने कहा कि बच्चों से संवाद व उनमें संस्कार प्रकट करने की जरूरत है। मुख्य अतिथि के रूप में सीआइआइ गुजरात प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सह समाजसेवी विनोद अग्रवाल ने कहा कि बुजुर्गों की सेवा सराहनीय कार्य है। समाज सेवी सह एव उद्योगपति बिपिन सोनी, समाजसेवी सह गौभक्त राजकुमार अग्रवाल, फाउण्डेशन के संरक्षक सुरेश अग्रवाल विशेष अतिथि थे।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से सोमनाथ गुप्ता, ओमप्रकाश जैन, चिमनलाल शाह, अरुण अग्रवाल, रविप्रकाश गोयल, सुनील अग्रवाल, मुकेश गोयल, रामविलास गोयल, नरेंद्र अग्रवाल, जयंतीभाई कथीरिया, बसंत पटेल, जयेशभाई, अतुल मिश्रा, भवानीसिंह शेखावत उपिस्थत थे। फाउण्डेशन के देवेन्द्र पटेल, रमेश कुमार जैन, प्रमोद गुप्ता, राकेश जैन, प्रेम बंसल, नीलेश अग्रवाल,विनीत अग्रवाल, अशोक राठौड़, प्रदीप अग्रवाल आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया।