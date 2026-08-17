गुजरात में चार साल में कैंसर के 7.5 हजार नए मामले बढ़े

ahmedabad: राज्य में कैंसर के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2020 में राज्य में सभी प्रकार के कैंसर के 69660 नए मामले अनुमानित थे, जो 2024 में बढ़कर 77205 हो गए। अहमदाबाद शहरी क्षेत्र के दर्ज आंकड़ों के अनुसार 0 से 74 वर्ष की आयु में हर 12 महिलाओं में एक को किसी न किसी प्रकार का कैंसर होने का जीवनकाल में जोखिम है। यह आंकड़ा सभी तरह के कैंसर का है, केवल स्तन कैंसर का नहीं।ग्लोबोकॉन 2022 के अनुसार दुनिया में करीब 1.99 करोड़ नए कैंसर मामले और 97.43 लाख मौतें हर साल होती हैं। भारत में करीब 14.13 लाख नए मामले और 9.16 लाख से अधिक मौतें अनुमानित हैं। राज्य की बात करें तो कैंसर से होने वाली मौतों का आंकड़ा वर्ष 2018 में 36325 था, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 40356 (अनुमानित) हो गया है। जीसीआरआइ में वर्ष 2025 में कुल 26812 कैंसर मरीजों का पंजीकरण हुआ। इनमें 17665 गुजरात और 9147 अन्य राज्यों के थे। मध्यप्रदेश से 4572 और राजस्थान से 2678 मरीज उपचार के लिए पहुंचे।