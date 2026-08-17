नागपंचमी पर्व पर मचा कोहराम, पोखरे में डूबने से हुई तीन किशोरों की मौत

मिली जानकारी के अनुसार, नाग पंचमी के अवसर पर गांव के कई बच्चे पोखरे में स्नान करने पहुंचे थे। इसी दौरान सचिन, हरीश और अमन गहरे पानी की ओर चले गए और अचानक डूबने लगे। बच्चों को डूबता देखकर मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और काफी मेहनत के बाद तीनों बच्चों को पोखरे से बाहर निकाला। इसके बाद परिजन और ग्रामीण बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद सचिन, हरीश और अमन की गंभीर हालत को देखते हुए उनका उपचार शुरू किया गया लेकिन बचाने में सफल नहीं हुए, तीनों मृत बच्चे के परिजनों में कोहराम मच गया।