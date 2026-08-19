डिटेन करने के बाद तेजस्वी को ले जाने वाली पुलिस बस पंचर, ई-रिक्शा से थाना पहुंचे मीसा भारती और संजय यादव

मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए मीसा भारती ने कहा कि RJD कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से मार्च कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए जरूरी मंजूरी भी ली थी। इसके बावजूद पुलिस ने बेरहमी से वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई जगहों पर लाठीचार्ज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गईं और कई लोगों के कपड़े फाड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि छात्रों और विपक्ष की आवाज को लाठी और वॉटर कैनन से दबाया नहीं जा सकता।