RJD नेताओं ने लोक भवन में सौंपा ज्ञापन, मनोज झा बोले- केंद्रीय मंत्री कह रहे गोली नहीं चली, हलफनामे में मानी फायरिंग की बात

RJD Delegation at Lok Bhavan: तेजस्वी यादव के नेतृत्व में RJD ने बुधवार को प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने, बेरोजगारी, परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों और बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उन पर की गई कार्रवाई के खिलाफ राजभवन मार्च निकाला। मार्च के दौरान वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और RJD नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद RJD का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन लेकर राजभवन पहुंचा। हालांकि, राज्यपाल के मौजूद नहीं होने की वजह से राज्यपाल की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बजाय, वे राज्यपाल के प्रधान सचिव से मिले और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।