1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

11 साल के बच्चे की मौत पर महाराष्ट्र के मंत्री का बयान, कहा – ‘पेड़ गिरना प्राकृतिक है, इंसान के बस में नहीं’

मुंबई के चेम्बूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 वर्षीय छात्र की मौत के बाद महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि पेड़ गिरना प्राकृतिक है इंसान के बस में नहीं। बयान पर विपक्ष ने सरकार और BMC को घेरा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Jul 01, 2026

Mumbai tree collapse, Chembur accident, Sanjay Shirsat statement, Maharashtra minister, school bus accident, Vihaan Shrivastav, Mumbai rain, BMC tree audit,

मुंबई के चेम्बूर में स्कूल बस पर गिरा पेड़ (फोटो - आईएएनएस)

Chembur School Bus Accident: मुंबई के चेम्बूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के एक बच्चे की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट के बयान पर विवाद शुरू हो गया है। हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पेड़ गिरना प्राकृतिक है। यह इंसान के बस की बात नहीं है। विपक्ष ने इस बयान को असंवेदनशील बताते हुए सरकार और बीएमसी पर सवाल उठाए हैं।

मंत्री ने क्या कहा?

संजय शिरसाट ने कहा कि सरकार इस मामले पर विधानसभा में बयान देगी। साथ ही बीएमसी को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष मानसून से पहले पेड़ों की जांच और तैयारियों के सरकारी दावों पर सवाल उठा रहा है तो उन्होंने कहा एक-दो पेड़ गिर जाना या बिजली गिरना किसी इंसान के हाथ में नहीं होता। किसी को पहले से यह नहीं पता होता कि कौन-सा पेड़ कब गिर जाएगा।

पेड़ों की जांच को लेकर मंत्री ने कहा कि यह काम नियमित रूप से होता है। पेड़ गिरना एक प्राकृतिक बात है। कई बार तेज हवा चलने से भी पेड़ गिर जाते हैं। हालांकि, यह भी कहा कि बच्चे की मौत बेहद दुखद है और सरकार इस घटना से दुखी है।

कैसे हुआ हादसा?

मंगलवार दोपहर चेम्बूर में करीब 70 साल पुराना एक पेड़ उखड़कर यूनिवर्सल हाई स्कूल की बस पर गिर गया। हादसे में 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई। बस में मौजूद पांच अन्य बच्चे भी घायल हुए। इनमें चार को मामूली चोटें आईं जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बताई गई। सभी घायलों को इलाज के लिए जेन अस्पताल ले जाया गया।

विपक्ष ने सरकर पर साधा निशाना

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के प्रवक्ता क्लाइड कास्त्रो ने मंत्री के बयान को शर्मनाक बताया। उनका कहना है कि हर साल मानसून से पहले पेड़ों की जांच और उनकी छंटाई करना बीएमसी की जिम्मेदारी है। अगर यह काम ठीक से हुआ होता तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था।

सरकार ने कार्रवाई का भरोसा दिया

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री योगेश कदम ने कहा कि घटना की जांच होगी और जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने कहा कि बरसात के मौसम में कमजोर और खतरनाक पेड़ों की समय पर छंटाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि पेड़ों का संरक्षण जरूरी है लेकिन लोगों की जान उससे भी ज्यादा अहम है।

Ketan Murder Case: सिया के बाद चेतन को लोहागढ़ फोर्ट लेकर पहुंची पुलिस, वकील ने कहा- उसका कोई लेना-देना नहीं

ये भी पढ़ें
Police took Chetan Chaudhary to Lohagad fort

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Jul 2026 03:32 pm

Published on:

01 Jul 2026 03:05 pm

Hindi News / National News / 11 साल के बच्चे की मौत पर महाराष्ट्र के मंत्री का बयान, कहा – ‘पेड़ गिरना प्राकृतिक है, इंसान के बस में नहीं’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तमिलनाडु में विजय सरकार गिराने की साजिश? विधायक को 35 करोड़ के ऑफर का दावा, क्या है DMK कनेक्शन?

Vijay Thalapathy
राष्ट्रीय

50 Days of CM Vijay: आधुनिक पहनावा, CEO जैसा काम, विजय ने आलोचकों को ऐसे कराया चुप 

Tamil Nadu Chief Minister
राष्ट्रीय

Shiv Sena Crisis: ‘वे बीजेपी और शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं’, सांसद-विधायकों के बगावत पर आदित्य ठाकरे का बयान

Operation Tiger Maharashtra
राष्ट्रीय

‘चीन-पाक से दोस्ती बढ़ाने का सुनहरा मौका’, महबूबा मुफ्ती बोलीं- ईरान के पास होर्मुज तो भारत के पास जम्मू-कश्मीर

Mehbooba Mufti, Mehbooba Mufti statement, PDP chief Mehbooba Mufti, Baba Bulleh Shah shrine vandalism,
राष्ट्रीय

केतन की मौत के बाद घंटों तक सिया के पास रहा उसका फोन, पुलिस को डेटा से छेड़छाड़ का शक

Pune fort murder
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.