11 साल के बच्चे की मौत पर महाराष्ट्र के मंत्री का बयान, कहा – ‘पेड़ गिरना प्राकृतिक है, इंसान के बस में नहीं’

संजय शिरसाट ने कहा कि सरकार इस मामले पर विधानसभा में बयान देगी। साथ ही बीएमसी को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष मानसून से पहले पेड़ों की जांच और तैयारियों के सरकारी दावों पर सवाल उठा रहा है तो उन्होंने कहा एक-दो पेड़ गिर जाना या बिजली गिरना किसी इंसान के हाथ में नहीं होता। किसी को पहले से यह नहीं पता होता कि कौन-सा पेड़ कब गिर जाएगा।