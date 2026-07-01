क्या भारत में नहीं लागू होगा व्हॉट्सऐप का नया यूजरनेम अपडेट? फ्रॉड की चिंताओं के चलते सरकार करेगी जांच

Whatsapp New Username Feature: व्हॉट्सऐप जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च करने जा रहा है जिसके बाद मोबाइल नंबर साझा किए बिना भी आप किसी से कनेक्ट कर सकेंगे। यूजरनेम नामक इस फीचर में मोबाइल नंबर साझा किए बिना ही बातचीत की सुविधा मिलेगी। हालांकि भारत में यह फीचर लॉन्च होगा या नहीं इसे लेकर अब असमंजस पैदा हो गई है। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि केंद्र सरकार व्हॉट्सऐप के आगामी यूजर आईडी सिस्टम की विस्तार से जांच करेगी ताकि यह समझा जा सके कि यह फीचर यूजर प्राइवेसी को मजबूत करेगा या ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर स्कैम के नए खतरे पैदा करेगा। पूरी जांच के बाद ही इस फीचर को भारत में लागू किया जाएगा।