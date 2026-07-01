Ketan Agarwal Dance: ‘मैं उससे आखिरी बातचीत नहीं भूल सकती’, पारिवारिक समारोह में प्रस्तुति देने वाली गायिका ने केतन को किया याद

Pune Ketan Agarwal Murder Case: पुणे केतन अग्रवाल हत्या मामले की गुत्थी अभी तक पूरी तरह पुलिस सुलझा नहीं पाई है। इस केस को लेकर रोज तरह-तरह के दावे किए जा रहे है। इन तमाम दावों के बीच 7 मई को आयोजित एक निजी पारिवारिक समारोह में प्रस्तुति देने वाली गायिका रितु शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो से अग्रवाल और गोयल परिवार के सौहार्दपूर्ण संबंधों का पता चलता है।