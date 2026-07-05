Bankipur By-Election: चुनाव मैदान में उतरे प्रशांत किशोर, बोले- ‘हम सिर्फ सीटें जीतने नहीं, नई राजनीति का आंदोलन खड़ा करने आए हैं’

Prashant Kishor Bankipur By Election: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर अब खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनकी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा पार्टी नेता मनोज भारती ने की। इसके साथ ही बांकीपुर का चुनाव राज्य की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल हो गया है। उम्मीदवारी की घोषणा के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल एक विधानसभा सीट जीतना नहीं, बल्कि बिहार में नई राजनीतिक सोच और व्यवस्था की शुरुआत करना है। उन्होंने कहा कि जन सुराज का अभियान सत्ता हासिल करने से आगे बढ़कर राजनीतिक बदलाव का प्रयास है।