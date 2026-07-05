5 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bankipur By-Election: चुनाव मैदान में उतरे प्रशांत किशोर, बोले- ‘हम सिर्फ सीटें जीतने नहीं, नई राजनीति का आंदोलन खड़ा करने आए हैं’

Prashant Kishor: बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। जानिए उन्होंने नई राजनीति और चुनावी लड़ाई को लेकर क्या कहा है?
2 min read
Google source verification

पटना

image

Rahul Yadav

image

अनुराग अनिमेष

Jul 05, 2026

Prashant Kishor news

प्रशांत किशोर (ANI Photo)

Prashant Kishor Bankipur By Election: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर अब खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनकी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा पार्टी नेता मनोज भारती ने की। इसके साथ ही बांकीपुर का चुनाव राज्य की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल हो गया है। उम्मीदवारी की घोषणा के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल एक विधानसभा सीट जीतना नहीं, बल्कि बिहार में नई राजनीतिक सोच और व्यवस्था की शुरुआत करना है। उन्होंने कहा कि जन सुराज का अभियान सत्ता हासिल करने से आगे बढ़कर राजनीतिक बदलाव का प्रयास है।

नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं- प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज सिर्फ चुनाव जीतने के लिए मैदान में नहीं उतरी है। पार्टी बिहार में नई राजनीति की शुरुआत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर किसी एक राजनीतिक दल का गढ़ नहीं, बल्कि बिहार की जनता की सीट है। इसलिए मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवार का साथ देना चाहिए जो नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करता हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जन सुराज यह चुनाव बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर लड़ रही है। हालांकि, जो भी इस अभियान का समर्थन करना चाहता है, उसका स्वागत किया जाएगा।

उम्मीदवार घोषित होने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह

पार्टी का कहना है कि प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के फैसले के बाद बांकीपुर में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार को और तेज करने की रणनीति तैयार की जा रही है। जन सुराज इस उपचुनाव को बिहार की राजनीति में अपनी ताकत दिखाने का अहम अवसर मान रही है।

क्यों खाली हुई बांकीपुर विधानसभा सीट?

बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा के माध्यम से दिल्ली भेजा गया। इसके चलते उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है।

30 जुलाई को मतदान, 3 अगस्त को आएंगे नतीजे

भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया है। इसके तहत बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

Bullet Train: अब मुंबई के नीचे दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, विक्रोली से बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच शुरू हुई टनल की खुदाई

ये भी पढ़ें
Bullet train

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Jul 2026 04:16 pm

Published on:

05 Jul 2026 03:53 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bankipur By-Election: चुनाव मैदान में उतरे प्रशांत किशोर, बोले- ‘हम सिर्फ सीटें जीतने नहीं, नई राजनीति का आंदोलन खड़ा करने आए हैं’

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bankipur By Election: बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, महागठबंधन के सवाल पर पढ़िए क्या बोले प्रशांत किशोर?

प्रशांत किशोर पटना स्थित महावीर मंदिर
पटना

Bankipur By Election प्रत्याशी तय नहीं, फिर भी बांकीपुर में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत; प्रशांत किशोर की राह में महागठबंधन बनेगा फैक्टर?

नितिन नवीन- प्रशांत किशोर
पटना

भरत तिवारी एनकाउंटर: मां-बहन का सरकार को अल्टीमेटम, 8 जुलाई तक न्याय नहीं मिला तो आमरण अनशन

भरत तिवारी की मां और बहन
पटना

स्थापना दिवस पर लालू यादव का बड़ा संदेश, बोले- BJP चला रही तानाशाही, RJD सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन नहीं

lalu prasad yadav
पटना

पप्पू यादव का प्रशांत किशोर पर तंज, बोले- जिन्हें बिहार का भूगोल नहीं पता, वे भी बांकीपुर में चुनाव में कूद पड़े

pappu yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.