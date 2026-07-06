Bihar Monsoon: बंगाल की खाड़ी के निम्न दबाव से बिहार में मानसून सक्रिय, तीन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

Bihar Monsoon बिहार के तीन जिलों के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रसार के बाद राज्य के मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के कारण मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदल रहा है। सोमवार को राज्य के औरंगाबाद, रोहतास और भभुआ जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं, पटना सहित 17 जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और छिटपुट बारिश की भी संभावना जताई गई है।