बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद बढ़ी सियासी हलचल, नितीश कुमार से मिले सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी नेताओं की भी बैठक, क्या हैं सियासी समीकरण

बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। ऐसे में प्रशांत किशोर का खुद चुनावी मैदान में उतरना राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जन सुराज इस सीट के जरिए शहरी मध्यम वर्ग, युवा मतदाताओं और पारंपरिक दलों से नाराज वोटरों तक अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश करेगी। पार्टी लंबे समय से खुद को बिहार में तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है और बांकीपुर उपचुनाव उसकी पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है।