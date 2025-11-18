12 घंटे खुला रहेगा, 23 विमान भरेंगे उड़ान, CISF सुरक्षा में तैनात… नवी मुंबई एयरपोर्ट 25 दिसंबर से शुरू

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रबंधन के अनुसार, पहले महीने से ही इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर मुंबई को देश के 16 शहरों से जोड़ना शुरू करेंगी। जबकि फरवरी 2026 से एनएमआईए 24 घंटे ऑपरेट करेगा और प्रतिदिन उड़ानों की संख्या बढ़कर लगभग 34 हो जाएगी। इसी तैयारी के तहत एयरपोर्ट सभी एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशनल रेडीनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर (ओआरएटी) ट्रायल कर रहा है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था से लेकर एयरलाइन समन्वय तक हर पहलू की जांच शामिल है।