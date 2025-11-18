Patrika LogoSwitch to English

12 घंटे खुला रहेगा, 23 विमान भरेंगे उड़ान, CISF सुरक्षा में तैनात… नवी मुंबई एयरपोर्ट 25 दिसंबर से शुरू

Navi Mumbai Airport Opening Date: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फरवरी 2026 से 24 घंटे संचालित होना शुरू हो जाएगा और प्रतिदिन लगभग 34 उड़ानों का संचालन होगा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 18, 2025

Navi Mumbai International Airport inauguration

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ (Photo: IANS)

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) आखिरकार क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर से कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। क्रिसमस के दिन ही एयरपोर्ट पर पहली यात्री उड़ान उतरेगी और उसी दिन कुल 23 विमान उड़ान भरेंगे। शुरुआती चरण में एयरपोर्ट रोजाना 12 घंटे, यानी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होगा। इस दौरान एनएमआईए करीब 23 शेड्यूल्ड उड़ानों को संभालेगा। हर घंटे अधिकतम दस फ्लाइट मूवमेंट होगी।

पहले दिन की शुरुआत इंडिगो की उड़ान 6E460 से होगी, जो सुबह 8 बजे बेंगलुरु से पहुंचने वाली है। इसके बाद सुबह 8:40 पर इंडिगो की 6E882 हैदराबाद के लिए रवाना होगी। यही एयरपोर्ट से उड़ने वाली पहली कमर्शियल फ्लाइट भी होगी।

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रबंधन के अनुसार, पहले महीने से ही इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा एयर मुंबई को देश के 16 शहरों से जोड़ना शुरू करेंगी। जबकि फरवरी 2026 से एनएमआईए 24 घंटे ऑपरेट करेगा और प्रतिदिन उड़ानों की संख्या बढ़कर लगभग 34 हो जाएगी। इसी तैयारी के तहत एयरपोर्ट सभी एजेंसियों के साथ मिलकर ऑपरेशनल रेडीनेस एंड एयरपोर्ट ट्रांसफर (ओआरएटी) ट्रायल कर रहा है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था से लेकर एयरलाइन समन्वय तक हर पहलू की जांच शामिल है।

सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) ने 29 अक्टूबर से ही संभाल ली है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने 8 अक्टूबर को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इसमें अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की 74 प्रतिशत और सिडको (CIDCO) की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

लगभग 19,650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत बनाया गया है। यह मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के साथ मिलकर काम करेगा। इसके शुरू होने से मुंबई और आसपास के इलाकों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और मुंबई एयरपोर्ट पर पड़ने वाला दबाव भी काफी हद तक कम होगा।

एनएमआईए 1160 हेक्टेयर में फैला है। यह CSMIA से दोगुना बड़ा है। इसे कई चरणों में बनाया जा रहा है। पूरी तरह से शुरू होने के बाद एनएमआईए 9 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा।

Updated on:

18 Nov 2025 09:12 pm

Published on:

18 Nov 2025 09:11 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 12 घंटे खुला रहेगा, 23 विमान भरेंगे उड़ान, CISF सुरक्षा में तैनात… नवी मुंबई एयरपोर्ट 25 दिसंबर से शुरू

