PM मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया शुभारंभ, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से है लैस

1160 हेक्टेयर में फैले इस अत्याधुनिक एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे कुशल एयरपोर्टों में से एक के रूप में डिजाइन किया गया है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ मिलकर काम करेगा। एनएमआईए को कई चरणों में बनाया जा रहा है। पूरी तरह से शुरू होने के बाद एनएमआईए 9 करोड़ यात्रियों को सर्विस देने और हर साल 32 लाख मीट्रिक टन (एमएमटी) से अधिक माल का प्रबंधन करने में सक्षम होगा।