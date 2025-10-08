PM मोदी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया शुभारंभ, वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से है लैस

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ (Photo: X)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (8 अक्टूबर) नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) के पहले चरण का उद्घाटन किया है। लगभग 19,650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार एनएमआईए भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत बनाया गया है। यह मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) से दोगुना बड़ा है।
1160 हेक्टेयर में फैले इस अत्याधुनिक एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे कुशल एयरपोर्टों में से एक के रूप में डिजाइन किया गया है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ मिलकर काम करेगा। एनएमआईए को कई चरणों में बनाया जा रहा है। पूरी तरह से शुरू होने के बाद एनएमआईए 9 करोड़ यात्रियों को सर्विस देने और हर साल 32 लाख मीट्रिक टन (एमएमटी) से अधिक माल का प्रबंधन करने में सक्षम होगा।
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों यात्रियों के लिए स्टेट-ऑफ-द-आर्ट सुविधाओं से लैस है। इसमें लार्ज कमर्शियल एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए 3,700 मीटर लंबा रनवे, मॉडर्न पैसेंजर टर्मिनल और एडवांस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं।
एयरपोर्ट का डिजाइन भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। टर्मिनल की छत को कमल की पंखुड़ियों की तरह बनाया गया है, जिसे 12 खूबसूरत स्तंभ सहारा दे रहें।
इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक स्वचालित पीपल मूवर (APM) सिस्टम होगा, जो चारों टर्मिनलों को जोड़कर यात्रियों को आसानी से स्थानांतरित करेगा। साथ ही इसमें 47 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन, स्थायी विमानन ईंधन (SAF) भंडारण, ईवी बस कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं होंगी। एनएमआईए देश का पहला हवाई अड्डा भी होगा जो वाटर टैक्सी से जुड़ेगा।
एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और अकासा एयर जैसी एयरलाइनों ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विभिन्न घरेलू शहरों को जोड़ने वाली उड़ानें शुरु करने की घोषणा की है।
एनएमआईए में अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की 74 प्रतिशत और सिडको (CIDCO) की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग