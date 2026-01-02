2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

मुंबई

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 18 जनवरी तक कई एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टेशन में बदलाव

Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। मुंबई के बोरीवली-कांदिवली के बीच 5वीं और 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण से जुड़े काम के कारण कुछ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Jan 02, 2026

रेल यात्रियों के लिए जरुरी खबर (Photo: IANS/File)

पश्चिम रेलवे (Western Railway) पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। बोरीवली और कांदिवली स्टेशनों के बीच 5वीं और 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को गति देने के लिए रेलवे ने 'नॉन-इंटरलॉकिंग' (NI) कार्य शुरू किया है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के कारण कुछ महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किए गए हैं।

वसई रोड पर शॉर्ट टर्मिनेट होंगी ट्रेनें-

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, बोरीवली तक आने वाली कुछ ट्रेनों को वसई रोड स्टेशन तक ही चलाया जाएगा।

ट्रेन संख्या 19426 नंदुरबार-बोरीवली एक्सप्रेस ट्रेन 17 जनवरी तक केवल वसई रोड तक ही जाएगी। जबकि ट्रेन संख्या 19418 अहमदाबाद-बोरीवली एक्सप्रेस का परिचालन भी 17 जनवरी तक वसई रोड पर समाप्त कर दिया जाएगा।

इन ट्रेनों पर भी असर-

इसी तरह, बोरीवली से चलने वाली कुछ ट्रेनों को बोरीवली के बजाय वसई रोड स्टेशन से चलाया जाएगा। ट्रेन संख्या 19425 बोरीवली-नंदुरबार एक्सप्रेस ट्रेन 18 जनवरी तक वसई रोड स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करेगी।

वहीं, ट्रेन संख्या 19417 बोरीवली-अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन भी 18 जनवरी तक बोरीवली के बजाय वसई रोड से प्रस्थान करेगी।

यात्रियों से रेलवे ने की अपील-

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा की योजना इन बदलावों को ध्यान में रखकर ही बनाएं। बोरीवली और कांदिवली के बीच हो रहे इस कार्य का उद्देश्य रेल नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाना है ताकि भविष्य में ट्रेनों की आवाजाही और सुगम हो सके। इन बदलावों के बारे में विस्तृत और अपडेटेड जानकारी के लिए यात्री संबंधित स्टेशन मास्टर से संपर्क कर सकते हैं।

02 Jan 2026 09:39 pm

