रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 18 जनवरी तक कई एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टेशन में बदलाव

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा की योजना इन बदलावों को ध्यान में रखकर ही बनाएं। बोरीवली और कांदिवली के बीच हो रहे इस कार्य का उद्देश्य रेल नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाना है ताकि भविष्य में ट्रेनों की आवाजाही और सुगम हो सके। इन बदलावों के बारे में विस्तृत और अपडेटेड जानकारी के लिए यात्री संबंधित स्टेशन मास्टर से संपर्क कर सकते हैं।