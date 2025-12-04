4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

मुंबई

रेल यात्री ध्यान दें! 6 दिसंबर से इन 13 ट्रेनों में बिना OTP के नहीं बुक होगा तत्काल टिकट

Tatkal Ticket Booking: वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express), दुरंतो (Duronto Train) सहित 15 ट्रेनों में तत्काल कोटे के तहत टिकट बुक कराते समय ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण करना होगा, यह नया नियम 6 दिसंबर से लागू होगा।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 04, 2025

Vande Bharat Train Mumbai

वंदे भारत ट्रेन (Photo: IANS)

रेलवे (Indian Railways) ने तत्काल टिकट बुकिंग सुविधा का लाभ केवल वास्तविक यात्रियों तक पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मध्य रेलवे (Central Railway) की एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनों में तत्काल कोटे के तहत टिकट बुक कराते समय ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण (OTP Authentication) प्रणाली लागू की जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि यह नई प्रणाली 6 दिसंबर तक चुनिंदा दुरंतो (Duronto) और वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) सहित 15 ट्रेनों में प्रभावी हो जाएगी। यह नई ओटीपी-आधारित प्रणाली कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटर, अधिकृत एजेंटों और आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक किए जाने वाले सभी तत्काल टिकटों पर लागू होगी।

मध्य रेलवे द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, यह सुविधा 6 दिसंबर से कुल 13 ट्रेनों में शुरू की जाएगी, जिनमें लोकप्रिय दुरंतो और वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं भी शामिल हैं। हालांकि, 22221 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT)-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के लिए यह ओटीपी प्रणाली एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर से ही प्रभावी हो जाएगी।

विज्ञप्ति में यह भी बताया गया कि 12025 पुणे-हैदराबाद शताब्दी एक्सप्रेस में यह प्रणाली पहले ही 1 दिसंबर से लागू कर दी गई है।

इन ट्रेनों के तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, देखें पूरी लिस्ट-

1. 12219 एलटीटी-सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस

2. 12221 पुणे-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस

3. 12223 एलटीटी-एर्नाकुलम जंक्शन दुरंतो एक्सप्रेस

4. 12261 सीएसएमटी-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस

5. 12263 पुणे-हजरत निजामुद्दीन जंक्शन दुरंतो एक्सप्रेस

6. 12289 सीएसएमटी-नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस

7. 12290 नागपुर-सीएसएमटी दुरंतो एक्सप्रेस

8. 12293 एलटीटी-प्रयागराज दुरंतो एक्सप्रेस

9. 12298 पुणे-अहमदाबाद जंक्शन दुरंतो एक्सप्रेस

10. 20101 नागपुर-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस

11. 20670 पुणे-हुबली जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस

12. 20673 छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर-पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस

13. 20674 पुणे-छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस वंदे भारत एक्सप्रेस

14. 12025 पुणे-हैदराबाद शताब्दी एक्सप्रेस (1 दिसंबर से लागू)

15. 22221 सीएसएमटी मुंबई-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस (5 दिसंबर से लागू)

क्यों किया गया यह बदलाव?

रेलवे ने यह कदम अक्सर तत्काल टिकट बुकिंग में होने वाली धांधली और अनाधिकृत एजेंटों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए उठाया है। ओटीपी-आधारित सत्यापन यह सुनिश्चित करेगा कि बुकिंग के समय केवल सत्यापित मोबाइल नंबर वाले यात्री ही तत्काल टिकट बुक कर सकें। इससे जरूरतमंद यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी।

Updated on:

04 Dec 2025 08:14 pm

Published on:

04 Dec 2025 08:08 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / रेल यात्री ध्यान दें! 6 दिसंबर से इन 13 ट्रेनों में बिना OTP के नहीं बुक होगा तत्काल टिकट

