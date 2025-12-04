रेल यात्री ध्यान दें! 6 दिसंबर से इन 13 ट्रेनों में बिना OTP के नहीं बुक होगा तत्काल टिकट

अधिकारियों ने बताया कि यह नई प्रणाली 6 दिसंबर तक चुनिंदा दुरंतो (Duronto) और वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) सहित 15 ट्रेनों में प्रभावी हो जाएगी। यह नई ओटीपी-आधारित प्रणाली कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटर, अधिकृत एजेंटों और आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक किए जाने वाले सभी तत्काल टिकटों पर लागू होगी।