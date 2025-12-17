मुंबई लोकल के यात्रियों के लिए खुशखबरी: जानें कब शुरू होगी कर्जत-पनवेल ट्रेन, क्या है नया रूट

मुंबई लोकल ट्रेन (Photo: IANS/File)
मुंबई लोकल के यात्रियों के लिए एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। सालों के इंतजार के बाद, कर्जत-पनवेल उपनगरीय रेल मार्ग (Karjat-Panvel Local Route) का काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा यानी पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली सुरंग (Tunnel) का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
किरवली और वांजले गांवों के बीच स्थित 300 मीटर लंबी यह नई टनल इस प्रोजेक्ट का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा थी। अब इसका स्ट्रक्चरल काम पूरा हो चुका है और जल्द ही यहां रेल पटरियां बिछाने का काम शुरू होगा। इस सुरंग को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डबल ट्रैक के लिए चौड़ा और सुरक्षित बनाया गया है।
दरअसल, साल 2005 में बना पुराना हलीवली टनल काफी जर्जर हो चुका था और वहां अक्सर पत्थर गिरने की घटनाएं होती रहती थीं। इस वजह से वहां से लोकल ट्रेनें चलाना सुरक्षित नहीं था। इसी को देखते हुए मध्य रेलवे ने पनवेल से चौक (पुराना रूट) और चौक से कर्जत (पूरी तरह नया रूट) विकसित करने का निर्णय लिया।
कर्जत-पनवेल रेल मार्ग अब उपनगरीय सेवा के लिए लगभग तैयार है। 300 मीटर लंबी सुरंग का एक सिरा किरवली और दूसरा वांजले गांव में खुलता है, जो इस रूट को सीधा और तेज बनाता है। फिलहाल कर्जत से नवी मुंबई जाने के लिए यात्रियों को ठाणे होकर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नया रूट शुरू होने से यह सफर बेहद छोटा और तेज हो जाएगा। इसके साथ ही नया ट्रैक और आधुनिक तकनीक से बनी सुरंगें सफर को अधिक विश्वसनीय बनाएंगी।
इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न केवल कर्जत और पनवेल के बीच कनेक्टिविटी सुधरेगी, बल्कि नवी मुंबई और रायगढ़ जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले हजारों लोगों को ठाणे की भारी भीड़ से मुक्ति मिलेगी।
सुरंग का काम पूरा होने के साथ ही इस परियोजना का सबसे बड़ा तकनीकी अवरोध दूर हो गया है। अब केवल पटरियां बिछाने और सिग्नलिंग का काम बाकी है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही इस रूट पर लोकल सेवा शुरू करने की तारीख का ऐलान किया जा सकता है।
