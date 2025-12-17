मुंबई लोकल के यात्रियों के लिए खुशखबरी: जानें कब शुरू होगी कर्जत-पनवेल ट्रेन, क्या है नया रूट

कर्जत-पनवेल रेल मार्ग अब उपनगरीय सेवा के लिए लगभग तैयार है। 300 मीटर लंबी सुरंग का एक सिरा किरवली और दूसरा वांजले गांव में खुलता है, जो इस रूट को सीधा और तेज बनाता है। फिलहाल कर्जत से नवी मुंबई जाने के लिए यात्रियों को ठाणे होकर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नया रूट शुरू होने से यह सफर बेहद छोटा और तेज हो जाएगा। इसके साथ ही नया ट्रैक और आधुनिक तकनीक से बनी सुरंगें सफर को अधिक विश्वसनीय बनाएंगी।