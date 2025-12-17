17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई लोकल के यात्रियों के लिए खुशखबरी: जानें कब शुरू होगी कर्जत-पनवेल ट्रेन, क्या है नया रूट

Mumbai Local Train Update: कर्जत-पनवेल लाइन पर काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस मार्ग पर उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवा शुरू होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 17, 2025

Mumbai Local Train update

मुंबई लोकल ट्रेन (Photo: IANS/File)

मुंबई लोकल के यात्रियों के लिए एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। सालों के इंतजार के बाद, कर्जत-पनवेल उपनगरीय रेल मार्ग (Karjat-Panvel Local Route) का काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा यानी पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली सुरंग (Tunnel) का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

300 मीटर लंबा टनल तैयार

किरवली और वांजले गांवों के बीच स्थित 300 मीटर लंबी यह नई टनल इस प्रोजेक्ट का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा थी। अब इसका स्ट्रक्चरल काम पूरा हो चुका है और जल्द ही यहां रेल पटरियां बिछाने का काम शुरू होगा। इस सुरंग को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डबल ट्रैक के लिए चौड़ा और सुरक्षित बनाया गया है।

क्यों पड़ी नए रूट की जरूरत?

दरअसल, साल 2005 में बना पुराना हलीवली टनल काफी जर्जर हो चुका था और वहां अक्सर पत्थर गिरने की घटनाएं होती रहती थीं। इस वजह से वहां से लोकल ट्रेनें चलाना सुरक्षित नहीं था। इसी को देखते हुए मध्य रेलवे ने पनवेल से चौक (पुराना रूट) और चौक से कर्जत (पूरी तरह नया रूट) विकसित करने का निर्णय लिया।

यात्रियों को कैसे होगा फायदा?

कर्जत-पनवेल रेल मार्ग अब उपनगरीय सेवा के लिए लगभग तैयार है। 300 मीटर लंबी सुरंग का एक सिरा किरवली और दूसरा वांजले गांव में खुलता है, जो इस रूट को सीधा और तेज बनाता है। फिलहाल कर्जत से नवी मुंबई जाने के लिए यात्रियों को ठाणे होकर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नया रूट शुरू होने से यह सफर बेहद छोटा और तेज हो जाएगा। इसके साथ ही नया ट्रैक और आधुनिक तकनीक से बनी सुरंगें सफर को अधिक विश्वसनीय बनाएंगी।

इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न केवल कर्जत और पनवेल के बीच कनेक्टिविटी सुधरेगी, बल्कि नवी मुंबई और रायगढ़ जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले हजारों लोगों को ठाणे की भारी भीड़ से मुक्ति मिलेगी।

प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति

सुरंग का काम पूरा होने के साथ ही इस परियोजना का सबसे बड़ा तकनीकी अवरोध दूर हो गया है। अब केवल पटरियां बिछाने और सिग्नलिंग का काम बाकी है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही इस रूट पर लोकल सेवा शुरू करने की तारीख का ऐलान किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Thane Ring Metro: 29 किमी लंबाई, 22 स्टेशन… ठाणे रिंग मेट्रो को लेकर आई अच्छी खबर, जानें रूट और अन्य डिटेल्स
मुंबई
Thane Ring Metro Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Dec 2025 07:00 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई लोकल के यात्रियों के लिए खुशखबरी: जानें कब शुरू होगी कर्जत-पनवेल ट्रेन, क्या है नया रूट

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Meher Castelino: नहीं रहीं भारत की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो, 81 साल की उम्र में निधन

First Miss India Meher Castelino passes away
बॉलीवुड

काटा गदर… कमाई के तोड़े सभी रिकॉर्ड, ये रही 2025 की टॉप 10 फिल्में… देखें लिस्ट

Bollywood Hit Movies 2025
बॉलीवुड

AI के नाम पर शर्मनाक हरकत, Sreeleela का फूटा गुस्सा, बोली-ये बर्दाश्त से बाहर है

Sreeleela
बॉलीवुड

महाराष्ट्र में एक और मंत्री का गिरेगा विकेट! अरेस्ट वारंट जारी, लेकिन आखिरी उम्मीद अब भी बाकी…

Ajit Pawar Manikrao Kokate Arrest
मुंबई

2 घंटे 28 मिनट की ये फिल्म बनी OTT की सनसनी, इसके चौकाने वाले सस्पेंस को देख दंग रह जाएंगे आप

2 घंटे 28 मिनट की ये फिल्म बनी OTT की सनसनी, इसके चौकाने वाले सस्पेंस को देख दंग रह जाएंगे आप
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.