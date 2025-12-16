एफिल टावर की तर्ज पर ठाणे में बनेगा 260 मीटर ऊंचा ‘मंगल कलश’, जानें खासियत

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि ठाणे के कासरवडवली खाड़ी के किनारे 50 एकड़ जमीन पर एक भव्य टावर कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। यह 260 मीटर ऊंचा होगा, जो इसे देश का सबसे ऊंचा टावर बनाएगा। इसका निर्माण पेरिस के 300 मीटर ऊंचे एफिल टावर की तर्ज पर किया जाएगा।