Thane Ring Metro: 29 किमी लंबाई, 22 स्टेशन… ठाणे रिंग मेट्रो को लेकर आई अच्छी खबर, जानें रूट और अन्य डिटेल्स

मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में ठाणे शहर के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। करीब 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली ठाणे रिंग मेट्रो 29 किमी लंबी होगी और ठाणे के सबसे व्यस्त इलाकों ठाणे जंक्शन, वागले एस्टेट, कपूरबाड़ी, बालकुम और मानपाड़ा से गुजरेगी। इसके बनने से शहर में ट्रैफिक कम होगा और सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो सकेगा।