Thane Ring Metro: 29 km लंबाई, 22 स्टेशन…ठाणे रिंग मेट्रो कब दौड़ेगी? आ गई बड़ी अपडेट

ठाणे रिंग मेट्रो परियोजना के तहत कुल 29 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी महा मेट्रो इस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करेगी। करीब 12,200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह नई मेट्रो लाइन 29 किलोमीटर लंबी होगी और ठाणे के सबसे व्यस्त इलाकों जैसे ठाणे जंक्शन, वागले एस्टेट, कपूरबाड़ी, बालकुम और मानपाड़ा से गुजरेगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा और शहर की मुख्य सड़कों पर वाहन दबाव में कमी आएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को पहले ही मंजूरी दे दी है।