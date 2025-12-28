Weather Update: उत्तर से आ रही बर्फीली हवाएं! अभी और पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, IMD ने दी बड़ी अपडेट

नए साल 2026 के स्वागत से पहले महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण पारा तेजी से नीचे गिरा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिसंबर के अंत तक यह ठंड से राहत नहीं मिलेगी। वहीं, उत्तर भारत में रविवार सुबह घना कोहरा छाए रहने के कारण फ्लाइट और रेल सेवाएं बाधित हुईं। कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है और घने कोहरे व ठंड के चलते आम-जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।