हिंदी नहीं, मराठी बोल… फिजिक्स वाला के कोचिंग में मनसे की गुंडागर्दी, स्टाफ पर बरसाए थप्पड़

मारपीट के दौरान मनसे कार्यकर्ताओं ने कर्मचारी को धमकी भी दी और कहा, "तुम यहां कमाने आए हो, यहीं रहते हो और यहां की स्थानीय भाषा का ही अपमान करते हो? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है?" इतना ही नहीं मनसे कार्यकर्ताओं ने कोचिंग संस्थान प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वह आठ दिन के अंदर मराठी भाषी स्टाफ को काम पर रखे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ, तो वे 'मनसे स्टाइल' (हिंसक विरोध) में कार्रवाई करेंगे।