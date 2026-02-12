12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र: छठी कक्षा के 4 छात्रों ने क्लासमेट का किया यौन उत्पीड़न, सरकार ने दिए जांच के आदेश

महाराष्ट्र में एक नामी स्कूल में छठवीं कक्षा के छात्र के साथ उसके ही चार नाबालिग सहपाठियों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 12, 2026

Maharashtra police

महाराष्ट्र में स्कूल परिसर में शर्मनाक वारदात (AI Image)

महाराष्ट्र के छत्रपती संभाजीनगर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। यहां के सावंगी इलाके की एक नामी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में कक्षा 6 के छात्र के साथ उसके ही चार सहपाठियों ने कथित तौर पर यौन शोषण और अमानवीय व्यवहार किया है। इस मामले में फुलंबरी पुलिस स्टेशन में 4 बच्चों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

स्कूल परिसर में शर्मनाक वारदात

निजी स्कूल में हुई इस घटना ने शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। जानकारी के अनुसार, पीड़ित छात्र के साथ यह घटना पिछले साल सितंबर में हुई थी। आरोपी छात्र पीड़ित को डराते-धमकाते भी थे। कथित तौर पर स्कूल के मैदान में ही इन नाबालिगों ने इस गंभीर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित इतना डर गया था कि उसने महीनों तक यह बात किसी को नहीं बताई।

प्रशासन और स्कूल की कार्यप्रणाली पर सवाल

इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपी छात्रों के खिलाफ पोक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि, सबसे चौंकाने वाली बात स्कूल प्रबंधन का रवैया रही। पीड़ित के परिवार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद स्कूल ने आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया, बल्कि उलटा पीड़ित परिवार पर ही मामले को दबाने का दबाव बनाया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला परिषद के शिक्षा विभाग ने एक तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की है जो इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच कर रही है।

शिक्षा मंत्री का कड़ा रुख

महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले की निगरानी करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी कर्मचारी या स्कूल प्रशासन इस मामले को छिपाने या लापरवाही बरतने का दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि कम उम्र के बच्चों में ऐसी विकृत मानसिकता के पीछे कई कारण हो सकते हैं। मोबाइल का अनियंत्रित उपयोग, इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध अश्लील कंटेंट और गलत संगत इसकी मुख्य वजहें हैं। इसलिए माता-पिता को अपने बच्चों के साथ नियमित संवाद करना चाहिए और उनके व्यवहार में आने वाले छोटे-छोटे बदलावों पर भी ध्यान देना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Feb 2026 07:51 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: छठी कक्षा के 4 छात्रों ने क्लासमेट का किया यौन उत्पीड़न, सरकार ने दिए जांच के आदेश

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

जेल में बंद राजपाल यादव की पत्नी का आया पहला रिएक्शन, फिल्म इंडस्ट्री वालों को कहा…

पति राजपाल यादव को जेल में बंद 7 दिन हो गए हैं। ऐसे में उनकी पत्नी राधा ने अब मीडिया के सामने आकर बात की है। वहीं, आज राजपाल यादव की कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें फैसला हो सकता है कि वह बाहर आएंगे या नहीं...
बॉलीवुड

Bank Strike Today: आज बैंक खुले हैं या बंद? 12 फरवरी की हड़ताल को लेकर बड़ी अपडेट

Bank Strike
मुंबई

रोहित शेट्टी के घर पर हुई थी फायरिंग…रणवीर सिंह के बाद सलमान के जीजा आयुष शर्मा को जान से मारने की धमकी

Ayush Sharma Threat
बॉलीवुड

महज 40 की उम्र में मशहूर एक्टर की हुई मौत, आखिरी पोस्ट में दे दिया था निधन का हिंट?

Jung Eun-Woo Death News
हॉलीवुड

शादी के दो साल बाद मां बनेगी टीवी की Naagin, पति के साथ प्रेग्नेंसी का किया अनाउंसमेंट

Surbhi Jyoti Pregnancy Announcement
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.