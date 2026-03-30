Rahul Arunoday Banerjee Death: शूटिंग के दौरान डूबने से एक्टर की मौत, पत्नी का आया पहला बयान

Bengali Actor Rahul Banerjee Dies By Drowning: मनोरंजनजगत से एक ऐसी दिल दुखाने वाली खबर सामने आई है जिसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोगों को गहरे शोक में डुबो दिया है। फेमस बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी का रविवार (29 मार्च) की एक हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक सीरियल की शूटिंग के दौरान दीघा में उनकी जान चली गई। इस खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। वहीं, उनकी पत्नी का भावुक पोस्ट वायरल हो रहा है। जिसे पढ़कर हर किसी की आंखों में पानी आ गया।