‘माता-पिता भगवान नहीं होते, गलती मानो’ तनाज ईरानी का तलाक पर छलका दर्द, बोलीं- रो-रोकर मांगी थी माफी

Tannaz Irani divorce Muslim Husband: 'जबान संभालके' और 'बिग बॉस' जैसे बड़े शोज के साथ-साथ 'कहो ना... प्यार है' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकीं अभिनेत्री तनाज ईरानी इन दिनों चर्चा में है। उन्होंने अपने निजी जीवन के कुछ बेहद दर्दभरे समय और तलाक को लेकर जो बताया है उसे सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। तनाज ने अपनी पहली शादी जो उन्होंने खुद से 18 साल बड़े आदमी से की थी। फिर तलाक और उसका उनकी मासूम बेटी पर जो भावनात्मक असर पड़ा था उसी पर बिना कुछ छुपाए एक्ट्रेस ने कई चौंकाने वाले राज खोले हैं।