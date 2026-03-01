‘मन की बात’ में कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ पर बोले पीएम मोदी, वायरल हुए वीडियो पर की बात

PM Modi In Mann Ki Baat Yuvraj Dua: डिजिटल दौर में सोशल मीडिया ने आम लोगों को भी ऐसी पहचान दी है कि उनकी आवाज देश के सबसे बड़े मंच तक पहुंचने लगी है। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 132वें एपिसोड में कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ का जिक्र किया। ये पल युवराज के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था और उनकी खुशी सोशल मीडिया पर साफ नजर आई।