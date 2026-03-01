PM नरेंद्र मोदी ने कंटेंट क्रिएटर की रील पर दिया रिएक्शन, लड़के के पिता से की ये बड़ी अपील

PM Narendra Modi: सोशल मीडिया के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने डिजिटल जुड़ाव से लोगों को चौंका देते हैं। लेकिन शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर जो कुछ हुआ, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की, जिसमें लिखा हुआ था मोदी पगलू पापा। जैसे ही नरेंद्र मोदी की इस पर नजर पड़ी, उन्होंने रिएक्शन दे दिया और उस लड़के के पिता से रिक्वेस्ट भी कर दी। जैसे ही लोगों ने देखा हर कोई पीएम मोदी की मुरीद हो गया। क्योंकि इस रील ने न केवल यूजर्स का दिल जीत लिया, बल्कि एक पिता और पुत्र के बीच के मीठे 'तकरार' में प्रधानमंत्री को भी शामिल कर लिया। मामला सेहत से जुड़ा था और अपील सीधे देश के प्रधान सेवक से की गई थी।