धुरंधर 2 में अतीक अहमद के सीन पर BJP मंत्री का बड़ा बयान, बोले- मैं उन्हें अच्छे से जानता था वो…

Dhurandhar 2 Atif Ahmed Role: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए झंडे गाड़ रही है। फिल्म में जहां हर किरदार की तारीफ हो रही है वहीं एक ऐसा भी रोल है जिसे नई बहस को जन्म दे दिया है। वो कोई और नहीं बल्कि धुरंधर में दिखाए गए खास किरदार 'आतिफ अहमद' हैं। जिन्होंने देश की सियासत में उबाल ला दिया है। यह किरदार उत्तर प्रदेश के दिवंगत माफिया डॉन अतीक अहमद से प्रेरित बताया जा रहा है। अब इस मामले पर बिहार के कद्दावर नेता और बीजेपी मंत्री राम कृपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने फिल्म के मेकर्स का खुला समर्थन किया है और उन्होंने बताया है कि वह अतीक अहमद को अच्छे से जानते थे। जैसे ही उनका बयान सामने आया हर कोई हैरान रह गया।