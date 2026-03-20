रहमान डकैत के जनाजे पर असल में रोए थे एक्टर, बिना ग्लिसरीन के निकले थे आंसू

फिल्म में 'मुक्का' का अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता रजत अरोड़ा ने खुलासा किया कि रहमान डकैत की मौत वाले सीन को शूट करना किसी चुनौती से कम नहीं था। रजत ने बताया, "उस दिन माहौल बहुत भारी था। मैंने डायरेक्टर आदित्य धर से पूछा था कि क्या मैं अपने कॉन्टैक्ट लेंस निकाल दूं ताकि मैं ढंग से रो सकूं? इस पर आदित्य सर ने मुझे पास बुलाया और बस एक बात कही- 'रजत, बस यह सोचो कि रहमान डकैत तुम्हारे लिए पिता जैसा है। अगर आज तुम्हारे पिता तुम्हें छोड़कर चले जाएं, तो तुम कैसा महसूस करोगे? बस वही दर्द अपनी आंखों में ले आओ।' यही वजह थी कि उस सीन में रजत और अन्य कलाकारों की भावनाएं इतनी सच्ची लगीं कि सिनेमाघरों में बैठा हर शख्स भावुक हो गया था।