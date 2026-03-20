‘धुरंधर 2’ की आंधी में तूफान बनीं ये 3 फिल्में, रणवीर की फिल्म नहीं तोड़ पाई इनके रिकॉर्ड

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 1: बॉलीवुड के 'पॉवरहाउस' कहे जाने वाले रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी सुनामी ला दी है, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। इस स्पाई थ्रिलर फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल जीता है, बल्कि कमाई के मामले में भारतीय सिनेमा के इतिहास के कई बड़े पन्ने पलट दिए हैं। फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर ही 100 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके बावजूद भी रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 इन 3 फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त नहीं कर पाई है।