विजय ने ड्राइवर के बेटे को दी MLA की टिकट, आंसू पोछते हुए एक्टर का वीडियो वायरल

आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले 234 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के दौरान विजय ने अपने पूर्व ड्राइवर और वर्तमान पर्सनल असिस्टेंट के बेटे को टिकट देकर सभी को चौंका दिया। दरअसल विरुगंबक्कम विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए सबरिनाथन का नाम जैसे ही मंच से घोषित हुआ, माहौल भावुक हो गया। लंबे समय तक विजय के साथ ड्राइवर के रूप में काम कर चुके राजेंद्रन के लिए ये पल गर्व और भावनाओं से भरा था।