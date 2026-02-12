12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

क्या कपिल शर्मा ने खुद करवाई कैफे पर फायरिंग? इस एक्ट्रेस के बयान से छिड़ा विवाद

Kapil Sharma Staged Firing At His Canada Cafe: हाल ही में एक एक्ट्रेस के बयान ने कपिल शर्मा को लेकर एक विवादों को जन्म दिया है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कपिल शर्मा ने अपने कैफे पर फायरिंग करवाई थी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 12, 2026

कपिल शर्मा ने खुद करवाई कैफे पर फायरिंग? इस एक्ट्रेस के बयान से छिड़ा विवाद

कपिल शर्मा (सोर्स: X)

Kapil Sharma Staged Firing At His Canada Cafe: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट 'कैप्स कैफे' पर हुई फायरिंग की घटना ने सभी को हैरान कर दिया था। जुलाई 2025 में खोला गया ये रेस्टोरेंट 2 बार हमलों का शिकार हो चुका है। बता दें, पहली फायरिंग के बाद इस मामले की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के सदस्य गोल्डी ढिल्लों ने ली थी और कपिल शर्मा को चेतावनी भी दी थी। इसके बाद कपिल ने इस मामले में पुलिस और स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद किया था और कहा था कि वे हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर जांच करेंगे।

मामले में एक बड़ा नया मोड़ आया

अब ऐसी खबरें सामने आई है कि मामले में एक बड़ा नया मोड़ आया है। एक्ट्रेस राखी सावंत ने हालिया के एक इंटरव्यू में हैरान कर देने वाले आरोप लगाए हैं, जिसमें राखी ने कहा है कि ये पूरी फायरिंग की घटना कपिल शर्मा ने खुद करवाई है, ताकि उनके रेस्टोरेंट को ज्यादा पब्लिसिटी मिले। राखी का कहना है कि इस तरह की हिंसक घटना को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बदनाम करना सही नहीं है और ये सब 'सस्ती पब्लिसिटी' के लिए किया गया एक स्टंट है।

इतना ही नहीं, राखी ने अपने बयान में बताया, "कपिल शर्मा अपने कैफे को हिट करने के लिए गोलियां चलवा रहे हैं। क्या हमारे बिश्नोई भाई के लोग इतने फ्री बैठे हैं कि वे बिना वजह गोलियां चला दें? ये सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। कपिल क्यों हमारे भाई लॉरेंस बिश्नोई को बदनाम कर रहे हैं?"

फायरिंग की घटना के बाद पुलिस जांच में उठे सवाल

ये बयान कपिल शर्मा और उनकी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर तब जब फायरिंग की घटना के बाद पुलिस जांच में कई सवाल उठ रहे हैं। कपिल शर्मा ने बताया था कि कैफे पर हुई फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ लेकिन संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। हांलाकि, कैप्स कैफे की सॉफ्ट ओपनिंग के दौरान हुई इस हिंसक घटना ने पूरे मनोरंजन जगत को चौका कर दिया था।

अब राखी सावंत के इस आरोप से मामले में और भी गहमागहमी बढ़ती नजर आ रही है। फैंस और जनता भी इस नए खुलासे के बाद इसकी सच्चाई जानने के लिए उतावले हैं। अब देखना ये होगा कि इस विवाद के आगे क्या होगा और कपिल शर्मा इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल, सोशल मीडिया पर राखी सावंत के इस बयान पर खूब चर्चा हो रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

12 Feb 2026 12:47 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / क्या कपिल शर्मा ने खुद करवाई कैफे पर फायरिंग? इस एक्ट्रेस के बयान से छिड़ा विवाद

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राजपाल यादव ने हाईकोर्ट में बदला बयान, अदालत ने लगाई डांट, बोली- आपको 25 मौके दिए गए

Rajpal Yadav Bail Plea Hearing Live Updates
बॉलीवुड

सिर्फ राजपाल यादव नहीं, रोड पर आए ये भी स्टार्स जब कर्ज ने हिला दी थी इनकी दुनिया

सिर्फ राजपाल यादव नहीं, रोड पर आए ये भी स्टार्स जब कर्ज ने हिला दी थी इनकी दुनिया
बॉलीवुड

फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ पर SC की सख्ती, रिलीज पर लगाई रोक, मेकर्स को दी चेतावनी

फिल्म घूसखोर पंडत के टाइटल विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। मेकर्स को इसे बदलने के लिए कहा गया है और तब तक फिल्म रिलीज पर रोक लगेगी।
बॉलीवुड

जेल में बंद राजपाल यादव को अब हाईकोर्ट से फटकार, सुनवाई में बोली अदालत- सहानुभूति अपनी जगह…

Rajpal Yadav Bail Plea Hearing Updates
बॉलीवुड

पापा की एक्स गर्लफ्रेंड को कुमार सानू के बेटे ने बताया मजाक, कुनिका पर बोले- उनकी बातों को कौन…

Kumar Sanu Son on Kunicka Sadanand Son
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.