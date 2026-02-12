क्या कपिल शर्मा ने खुद करवाई कैफे पर फायरिंग? इस एक्ट्रेस के बयान से छिड़ा विवाद

Kapil Sharma Staged Firing At His Canada Cafe: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में कॉमेडियन कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट 'कैप्स कैफे' पर हुई फायरिंग की घटना ने सभी को हैरान कर दिया था। जुलाई 2025 में खोला गया ये रेस्टोरेंट 2 बार हमलों का शिकार हो चुका है। बता दें, पहली फायरिंग के बाद इस मामले की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के सदस्य गोल्डी ढिल्लों ने ली थी और कपिल शर्मा को चेतावनी भी दी थी। इसके बाद कपिल ने इस मामले में पुलिस और स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद किया था और कहा था कि वे हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर जांच करेंगे।