16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

न कांग्रेस, न शिवसेना, न एनसीपी… अर्बन वोटर्स का ‘बॉस’ है बीजेपी, क्या कहते हैं चुनावी आंकड़े

Maharashtra local body elections 2026: अगले महीने 29 नगर निकायों में होने वाले चुनावों से पहले सामने आये आंकड़ों से साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में 'शहरों का किंग' सिर्फ भाजपा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 16, 2025

BJP stronghold in Maharashtra cities

महाराष्ट्र के शहर बन रहे बीजेपी का गढ़ (Patrika Photo)

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुंबई समेत 29 नगर निकायों के लिए वोटिंग 15 जनवरी को होगी और वोटों की गिनती 16 जनवरी को की जाएगी। इस बीच जो आंकड़े सामने आये हैं, उससे साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र की शहरी राजनीति की तस्वीर तेजी से बदली है। हालांकि सभी दल अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहें हैं।

15 जनवरी 2026 को होने वाले 29 नगर निगमों के चुनावों से पहले जो चुनावी आंकड़े सामने आये है, वह विपक्षी दलों की नींद उड़ाने वाला है। इसके अनुसार, मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरो में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ा है, उसके सामने कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी सभी पिछड़ते नजर आ रहे हैं।

भाजपा के वोट शेयर में बंपर उछाल

पिछले दो महानगरपालिका (नगर निगम) चुनावों के आंकड़ों की तुलना करें तो भाजपा की शहरी पकड़ लगातार मजबूत होती दिखती है। फरवरी 2015 से दिसंबर 2018 के बीच हुए 26 नगर निगमों के चुनावों में भाजपा को करीब 1.20 करोड़ वोट मिले, जो कुल वोट शेयर का 31.30 प्रतिशत रहा। इससे पहले के महानगरपालिका चुनाव यानी 2009 से 2013 के बीच यही आंकड़ा सिर्फ 0.24 करोड़ वोट और 11.59 प्रतिशत वोट शेयर तक सीमित था। यह 20% की छलांग बताती है कि शहरों में मतदाता अब 'कमल' को अपनी पहली पसंद बना चुका है।

शहरों में कैसे मजबूत हुई भाजपा?

दिलचस्प बात यह है कि हालिया विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 288 में से 132 सीटें जीतीं, जबकि उसका कुल वोट शेयर 26.96 प्रतिशत रहा। जो नगर निगम चुनावों के पिछले वोट शेयर (31.30%) से काफी कम हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि नगर निगम चुनाव पूरी तरह से शहरी क्षेत्रों में होते हैं और शहर बीजेपी का 'कोर बेस' बन चुके हैं। शहरों में भाजपा की संगठनात्मक पकड़ ज्यादा मजबूत और वोट बैंक ज्यादा एकजुट है।  

शहरों में बीजेपी की मजबूती के तीन प्रमुख कारण है। जिसमें बूथ लेवल मैनेजमेंट बहुत अहम है। बीजेपी ने 2014 के बाद से जमीनी स्तर पर जबरदस्त काम किया है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य में सत्ता होने के कारण स्थानीय विकास कार्यों पर पार्टी की मजबूत पकड़ रही है। हाइपरलोकल रणनीति भी भाजपा की हिट साबित रही है। विधानसभा में जहां राज्यव्यापी नैरेटिव चलता है, वहीं निकाय चुनावों में बीजेपी हर बूथ-वार्ड को मजबूत करने पर फोकस करती है।

बाकि दलों की घटती ताकत

इसके उलट, महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में कभी मजबूत मानी जाने वाली पार्टियां जमीन बचाने के लिए जूझती नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने वोटों की कुल संख्या में हल्का सुधार जरूर किया, लेकिन उसका वोट शेयर 20.45 प्रतिशत से घटकर 15.53 प्रतिशत पर आ गया। इसका सीधा मतलब है कि भाजपा की बढ़त के सामने कांग्रेस की रफ्तार थम सी गई।

वहीं, अविभाजित शिवसेना, जो कभी मुंबई और कई बड़े शहरों में सबसे ताकतवर मानी जाती थी, उसके वोट भी बढ़े लेकिन असर नहीं दिखा। वोट शेयर 14.31 प्रतिशत से बढ़कर 18.49 प्रतिशत जरूर हुआ, मगर यह भाजपा को टक्कर देने के लिए नाकाफी साबित हुआ। अविभाजित एनसीपी की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही, जहां वोटों की संख्या बढ़ी लेकिन वोट शेयर घटकर 11.05 प्रतिशत रह गया। दिलचस्प बात यह है कि अब शिवसेना और एनसीपी दोनों ही दो गुटों में बंट चुकी है और उनके एक-एक गुट सत्तारूढ़ गठबंधन यानी भाजपा के साथ खड़े हैं। इससे राज्य का सियासी मिजाज और बदल गया है। साथ ही विपक्ष के बिखराव का फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है।

ये भी पढ़ें

उद्धव सेना को तगड़ा झटका! तेजस्वी घोसालकर भाजपा में शामिल, ठाकरे परिवार से रहा है गहरा नाता
मुंबई
Tejasvee Ghosalkar Joins BJP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Dec 2025 06:40 pm

Published on:

16 Dec 2025 06:11 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / न कांग्रेस, न शिवसेना, न एनसीपी… अर्बन वोटर्स का ‘बॉस’ है बीजेपी, क्या कहते हैं चुनावी आंकड़े

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

जानिए कब और कहां रिलीज होगा सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का आइकॉनिक सॉन्ग ‘संदेसे आते हैं 2.0’?

Border 2 Song
बॉलीवुड

रात भर चलता था…शिल्पा शेट्टी के PUB पर कानूनी शिकंजा, पुलिस ने की कार्रवाई

FIR filed against Shilpa Shetty's pub
बॉलीवुड

‘आवाज लाहौर तक जानी चाहिए…’, सनी देओल की दहाड़ के साथ रिलीज हुआ ‘बॉर्डर 2’ का धमाकेदार टीजर

Border 2 Teaser Out
मनोरंजन

उसे भूल जा… समझाने के बाद भी नहीं माना युवक, विवाहिता से अवैध रिश्ते ने ले ली जान

Love crime Maharashtra
मुंबई

फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स 2025 में किस-किस ने लूटी महफिल? हर तरफ हो रही है इस यंग एक्टर की चर्चा

Filmfare OTT Awards 2025 Winner
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.