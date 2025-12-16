न कांग्रेस, न शिवसेना, न एनसीपी… अर्बन वोटर्स का ‘बॉस’ है बीजेपी, क्या कहते हैं चुनावी आंकड़े

वहीं, अविभाजित शिवसेना, जो कभी मुंबई और कई बड़े शहरों में सबसे ताकतवर मानी जाती थी, उसके वोट भी बढ़े लेकिन असर नहीं दिखा। वोट शेयर 14.31 प्रतिशत से बढ़कर 18.49 प्रतिशत जरूर हुआ, मगर यह भाजपा को टक्कर देने के लिए नाकाफी साबित हुआ। अविभाजित एनसीपी की कहानी भी कुछ ऐसी ही रही, जहां वोटों की संख्या बढ़ी लेकिन वोट शेयर घटकर 11.05 प्रतिशत रह गया। दिलचस्प बात यह है कि अब शिवसेना और एनसीपी दोनों ही दो गुटों में बंट चुकी है और उनके एक-एक गुट सत्तारूढ़ गठबंधन यानी भाजपा के साथ खड़े हैं। इससे राज्य का सियासी मिजाज और बदल गया है। साथ ही विपक्ष के बिखराव का फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है।