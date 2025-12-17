17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Pune: नौकरी दिलाने के बहाने महिला से 3 लोगों ने बनाया शारीरिक संबंध, मां ने दरिंदों की कैद से छुड़ाया

पुणे की रहने वाली एक महिला को नौकरी का झांसा देकर न केवल उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gangrape) किया गया, बल्कि उसे जबरन देह व्यापार के दलदल में भी धकेल दिया गया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 17, 2025

Pune girl rape case

सांकेतिक तस्वीर (AI Image)

महाराष्ट्र के बीड जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। नौकरी दिलाने का झांसा देकर पुणे जिले के बारामती की रहने वाली एक महिला के साथ कथित तौर पर तीन लोगों ने बलात्कार किया। इतना ही नहीं उसे जबरन देह व्यापार के दलदल में भी धकेल दिया गया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला की मां ने अपनी जान पर खेलकर उसे आरोपियों के चंगुल से आजाद कराया।

यह खौफनाक वारदात करीब छह महीने पहले शुरू हुई थी, जिसमें बारामती की महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर बीड जिले के अंबाजोगाई बुलाकर बंधक बनाया गया। आरोपियों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे देह व्यापार के लिए मजबूर किया। इस मामले में एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

नौकरी का झांसा दिया, अपहरण किया

पुलिस के अनुसार यह घटना करीब छह महीने पहले हुई थी, लेकिन हाल ही में पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ने पीड़ित महिला को बीड जिले के अंबाजोगाई स्थित एक कला केंद्र (Kala Kendra) में अच्छी नौकरी दिलाने का लालच दिया था। जब महिला अंबाजोगाई पहुंची, तो वहां मौजूद एक अन्य महिला और दो पुरुषों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपी उसे जबरन शहर के एक लॉज में ले गए, जहां उसे बंधक बना लिया गया।

3 लोगों ने किया बलात्कार

पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि लॉज में तीन लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे डरा-धमकाकर जबरन वेश्यावृत्ति (Prostitution Crime) के धंधे में धकेल दिया। महिला पिछले कई महीनों से इस नरक में रहने को मजबूर थी।

मां ने ऐसे बचाई बेटी की जान

पीड़िता पर आरोपी कड़ी निगरानी रखते थे। इसके बावजूद एक दिन पीड़ित महिला किसी तरह अपनी मां से फोन पर संपर्क करने में सफल रही। बेटी की आपबीती सुनकर मां तुरंत बारामती से अंबाजोगाई पहुंची। वहां उन्होंने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए अपनी बेटी को आरोपियों के कब्जे से छुड़ाया और उसे वापस बारामती ले गईं।

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

बारामती पहुंचने के बाद पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बारामती पुलिस ने जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज कर मामला विस्तृत जांच के लिए अंबाजोगाई ग्रामीण थाना स्थानांतरित कर दिया है।

पुलिस ने एक महिला सहित कुल चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। आरोपियों पर बलात्कार, अपहरण और जबरन वेश्यावृत्ति से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Dec 2025 08:15 pm

Published on:

17 Dec 2025 08:14 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Pune: नौकरी दिलाने के बहाने महिला से 3 लोगों ने बनाया शारीरिक संबंध, मां ने दरिंदों की कैद से छुड़ाया

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी के 7 साल बाद प्रियंका चोपड़ा ने खोले राज, बताया कैसे हुई थी निक जोनस से मुलाकात

Nick Jonas and Priyanka Chopra
बॉलीवुड

मुंबई लोकल के यात्रियों के लिए खुशखबरी: जानें कब शुरू होगी कर्जत-पनवेल ट्रेन, क्या है नया रूट

Mumbai Local Train update
मुंबई

Meher Castelino: नहीं रहीं भारत की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो, 81 साल की उम्र में निधन

First Miss India Meher Castelino passes away
बॉलीवुड

काटा गदर… कमाई के तोड़े सभी रिकॉर्ड, ये रही 2025 की टॉप 10 फिल्में… देखें लिस्ट

Bollywood Hit Movies 2025
बॉलीवुड

AI के नाम पर शर्मनाक हरकत, Sreeleela का फूटा गुस्सा, बोली-ये बर्दाश्त से बाहर है

Sreeleela
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.