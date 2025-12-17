Pune: नौकरी दिलाने के बहाने महिला से 3 लोगों ने बनाया शारीरिक संबंध, मां ने दरिंदों की कैद से छुड़ाया

पुलिस के अनुसार यह घटना करीब छह महीने पहले हुई थी, लेकिन हाल ही में पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ने पीड़ित महिला को बीड जिले के अंबाजोगाई स्थित एक कला केंद्र (Kala Kendra) में अच्छी नौकरी दिलाने का लालच दिया था। जब महिला अंबाजोगाई पहुंची, तो वहां मौजूद एक अन्य महिला और दो पुरुषों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपी उसे जबरन शहर के एक लॉज में ले गए, जहां उसे बंधक बना लिया गया।