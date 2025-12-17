कमाई में भी धुरंधर निकली आदित्य धर की ‘Dhurandhar’, ‘सैयारा’ ही नहीं ‘कांतारा’ को भी छोड़ा पीछे

Dhurandhar Box Office Collection Day 12: 26/11 मुंबई अटैक हो या संसद हमला या फिर कांधार हाईजैक की घटना, इन दिनों हर तरफ सिर्फ 'धुरंधर', और उसके कलाकारों की चर्चा हो रही है। कोई रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की तारीफ कर रहा है तो कोई भारतीय स्पाई बने रणवीर सिंह के लिए तालियां बजा रहा है। वैसे तो फिल्म के हर किरदार की तारीफ हो रही है, जैसे संजय दत्त के असलम चौधरी का किरदार या अर्जुन रामपाल के इलियास कश्मीरी का किरदार हो सबने अपने किरदारों को मानो जीवंत कर दिया है। फिल्म की कहानी सत्य घटनों पर आधारित है और ठीक वैसे ही फिल्म के किरदार भी असल जिंदगी के पात्रों से मेल खाते हैं। शायद यही वजह है कि फिल्म देश हो या विदेश हर जगह सफतला के झंडे गाड़ रही है।