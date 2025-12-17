कमाई में भी धुरंधर निकली आदित्य धर की ‘Dhurandhar’, ‘सैयारा’ ही नहीं ‘कांतारा’ को भी छोड़ा पीछे

कमाई के मामले में धुरंधर ने पछाड़ा इन फिल्मों को। फोटो डिजाइन पत्रिका। (फोटो सोर्स: IMDb)
Dhurandhar Box Office Collection Day 12: 26/11 मुंबई अटैक हो या संसद हमला या फिर कांधार हाईजैक की घटना, इन दिनों हर तरफ सिर्फ 'धुरंधर', और उसके कलाकारों की चर्चा हो रही है। कोई रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की तारीफ कर रहा है तो कोई भारतीय स्पाई बने रणवीर सिंह के लिए तालियां बजा रहा है। वैसे तो फिल्म के हर किरदार की तारीफ हो रही है, जैसे संजय दत्त के असलम चौधरी का किरदार या अर्जुन रामपाल के इलियास कश्मीरी का किरदार हो सबने अपने किरदारों को मानो जीवंत कर दिया है। फिल्म की कहानी सत्य घटनों पर आधारित है और ठीक वैसे ही फिल्म के किरदार भी असल जिंदगी के पात्रों से मेल खाते हैं। शायद यही वजह है कि फिल्म देश हो या विदेश हर जगह सफतला के झंडे गाड़ रही है।
अगर बात की जाए 'धुरंधर' के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो रणवीर और अक्षय खन्ना की इस फिल्म ने साल के अंत में रिलीज होने के बावजूद 2025 की कई फिल्मों के रिकार्ड्स तोड़ दिए हैं। आइए अब 'धुरंधर' और इस साल की 5 सबसे बड़ी हिट और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं।
साल 2025 भारतीय फिल्म जगत के लिए काफी अच्छा रहा है। इस साल दमदार कहानी, बेहतरीन कलाकारों और मार्केटिंग स्ट्रैटिजी के लिहाज से इस साल कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है। इन फिल्मों में 'छावा', 'सैयारा', 'कुली', 'कांतारा चैप्टर 1' के नाम शामिल हैं। मगर आपको बता दें कि 5 दिसंबर को रिलीज हुई 'धुरंधर' ने अपनी 12 दिन की कमाई से इन सभी फिल्मों को पछाड़ दिया है।
इस टेबल के जरिए करते हैं 'धुरंधर' और 2025 की टॉप 5 फिल्मों की 12 दिनों की कमाई की तुलना
|रैंक
|फिल्म
|12 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (₹ करोड़)
|IMDb रेटिंग्स
|1
|धुरंधर
|639
|8.6/10
|2
|कांतारा चैप्टर 1
|635
|8.2/10
|3
|छावा
|510
|7.3/10
|4
|कुली
|483
|6/10
|5
|सैयारा
|414
|6.3/10
ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की संस्कृति और लोकआस्था की झलक है। ऋषभ शेट्टी ने फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की कहानी के जरिए दिखाया गया है कि हमारी लोककथाएं और परंपराएं आज भी जीवित हैं। फिल्म रिलीज होते ही दर्शकों के दिलों में बस गई थी। इसके शानदार विज़ुअल्स, संगीत और दमदार एक्टिंग ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। 'कांतारा चैप्टर 1' फिल्म की असली आत्मा तो देवों की कहानी है, जो किसी कल्पना से नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की संस्कृति, परंपरा और आस्था से जुड़ी है। इसमें दिखाए गए गुलिगा और पंजुरली सदियों से पूजे जाने वाले दैवीय आत्माओं का प्रतीक हैं।
बता दें कि साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों की लिस्ट में 'कांतारा चैप्टर 1' टॉप पर है। फिल्म ने वर्ल्डवाइड लगभग 808 से ज्यादा की कमाई की। लेकिन अगर इसके 12 दिन की कमाई की तुलना 'धुरंधर' 12 दिनों की कमाई से की जाए तो रणवीर सिंह की 'धुरंधर' इससे आगे निकल चुकी है। 'कांतारा चैप्टर 1' ने जहां 12 दिनों में वर्ल्डवाइड 635 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं 'धुरंधर' 12 दिनों में 639 करोड़ रुपये की कमाई कर 'कांतारा चैप्टर 1' से आगे निकल चुकी है। दोनों फिल्मों की 12 दिनों की कमाई में ज्यादा अंतर नहीं है। मगर 'कांतारा' ने साबित कर दिया है कि अगर कंटेंट अच्छा हो तो दर्शक फिल्म को देखना पसंद करते हैं।
लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘छावा’ 14 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना अभिनीत ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्यगाथा को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने सफल रही है। ये फिल्म एक और वजह से खास है क्योंकि इस फिल्म में औरंगजेब का जबरदस्त किरदार निभाकर अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड में धमाकेदार कमबैक किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी बम्पर कमाई की थी। बता दें कि 150 करोड़ के बजट में बनी 'छावा' ने वर्ल्डवाइड 808.7 करोड़ की कमाई की थी। मगर 'छावा' की तुलना अगर 'धुरंधर' से की जाए तो विक्की कौशल की फिल्म ने 12 दिनों में 510 करोड़ रुपये की कमाई की थी। जो 'धुरंधर' की कमाई से लगभग 100 करोर्ड़ रुपये कम है।
लोकेश कनगराज द्वारा निर्देशित 2025 की फिल्म 'कुली' की कहानी पूर्व यूनियन नेता देवा (रजनीकांत) के इर्द-गिर्द घूमती है। देवा जो अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए तस्करी करने वाले गिरोह का पता लगाता है। इस दौरान वो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करता है। फिल्म में रजनीकांत के साथ आमिर खान और नागार्जुन भी अहम किरदारों में नजर आए हैं। फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया फिर भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं की, जितनी 'धुरंधर' ने 12 दिनों में कर ली।
मोहित सूरी द्वारा निर्देशित वानी (अनीत पड्डा) और कृष (आहान पांडे) की कहानी ने साल 2025 में सिने प्रेमियों को सबसे रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' दी। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन 575.8 करोड़ (लगभग) की कमाई की है। 'सैयारा' ने सफलता के सारे रिकार्ड्स तोड़ दिए थे। फिल्म के गाने हों या स्टोरी दोनों को दर्शकों, खासतौर पर Gen Z ने काफी पसंद किया। Gen Z का तो आलम ये था कि सिनेमा हॉल्स में इस लव स्टोरी को देख कर उनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। यंगस्टर्स तो इस फिल्म से बहुत जुड़ाव महसूस कर रहे थे। मगर ये फिल्म भी कमाई के मामले में 'धुरंधर' से काफी पीछे रह गई। 'सैयारा' ने 12 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड 414 करोड़ रुपये कमाए, जबकि 'धुरंधर' कमाई के मामले में इससे कहीं आगे निकल गई।
अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बड़ा बजट और बड़ी स्टार कास्ट के बूते ही फिल्में हिट या फ्लॉप नहीं होती हैं। आजकल दर्शकों को अच्छा कंटेंट चाहिए और आदित्य धार की 'धुरंधर' में कंटेंट तो अच्छा था ही साथ ही इमसें इमोशन और एक्शन का डबल डोज भी दर्शकों को भरपूर मिला। शायद यही वजह है कि फिल्म में अक्षय खन्ना का डांस हो या अर्जुन रामपाल की हैवानियत, सब कुछ लोगों को पसंद आया और फिल्म ने 12 दिनों में ही 2025 की बाकी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिकार्ड्स तोड़ दिए हैं और शायद ये इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जायेगी।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग