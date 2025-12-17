राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज: नए साल 2026 में नई रेल लाइन, चमचमाते स्टेशन और ट्रेन समेत मिलेंगी ये बड़ी सौगातें

Photo- Patrika
Indian Railways: नए साल में भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर मण्डल के लोगों के लिए 2026 खास रहने वाला है। आने वाले साल में भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को कई बड़ी सौगातें देगा, जिसमें जोधुपर मुख्य सिटी स्टेशन की नई बिल्डिंग सहित कई प्रोजेट शामिल हैं। इसमें यात्री सुविधाओं का विस्तार, नई ट्रेनों का संचालन, अत्याधुनिक सुविधाएं आदि शामिल हैं।
जोधपुर मण्डल में अमृत भारत स्टेशन योजना में 15 स्टेशनों का कायाकल्प कराया जा रहा है। कई लाइनों के दोहरीकरण कार्य चल रहा है। जिसके जल्द पूरा होने की उम्मीद है। कई नई रेल लाइन का काम भी नए साल में शुरू हो सकता है। इसके अलावा यात्रियों को जोधपुर से पचपदरा तक डेमू ट्रेन की सौगात भी 2026 में मिल सकती है।
जोधपुर में भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है। यहां वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के मेंटेनेंस डिपो के विस्तार के साथ-साथ एक बहुद्देश्यीय वर्कशॉप और विश्वस्तरीय ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। भगत की कोठी वाशिंग लाइन के पास 167 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है।
परियोजना के दूसरे चरण में बहुद्देश्यीय,आधुनिक और आवासीय ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। जहां वंदे भारत बेड़े की सभी ट्रेनों के रखरखाव और इसके रखरखाव से जुड़े इंजीनियरों व सहायक कर्मचारियों को उच्च मानकों वाली ट्रेन मशीनरी को संभालने का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 195 करोड़ रुपए की बजट मंजूरी उत्तर पश्चिम रेलवे के लिए एक बड़ी सौगात है।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 474 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य में यातायात सुविधा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भगत की कोठी के पास 66x67.5 मीटर क्षेत्र में बन रही मल्टी-लेवल कार पार्किंग परियोजना में चार मंजिल आम नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेंगी। इसमें लगभग 375 कारें और 210 दोपहिया वाहन पार्क हो सकेंगे। दोपहिया वाहनों के लिए ग्राउंड फ्लोर निर्धारित रहेगा। राईका बाग दिशा की एमएलसीपी में 265 कारें और 140 दोपहिया वाहन एक साथ पार्क किए जा सकेंगे।
राजस्थान के दूसरे सबसे बडे शहर जोधपुर में बढ़ते शहरीकरण के कारण वाहनों की संख्या बढ़ रही है। लोगों की रोजमर्रा की दौड़ती-भागती जिन्दगी में लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए वाहनों की बड़ी भूमिका है। वाहनों की भागमभाग में सड़कों की सांसें फूल रही हैं।
आने वाले कुछ सालों की इन चुनौतियों का सामना करने में रेलवे भूमिका बना सकता है। रेलवे की ओर से लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए डेमू सरीखी ट्रेनों का संचालन किया जाए तो शहर में बढ़ते ट्रैफिक की समस्या का काफी हद तक निदान हो सकता है।
मुम्बई में चलने वाली लोकल ट्रेन, दिल्ली-जयपुर में चलने वाली मेट्रो की तरह जोधपुर से बालोतरा-पचपदरा तक डेमू लोकल ट्रांसपोर्ट का बड़ा विकल्प बन सकती है। वर्तमान में मेड़ता रोड-मेड़ता सिटी व मकराना-परबतसर के बीच डेमू ट्रेन चल रही है।
