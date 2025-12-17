राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज: नए साल 2026 में नई रेल लाइन, चमचमाते स्टेशन और ट्रेन समेत मिलेंगी ये बड़ी सौगातें

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 474 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे जोधपुर सिटी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य में यातायात सुविधा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भगत की कोठी के पास 66x67.5 मीटर क्षेत्र में बन रही मल्टी-लेवल कार पार्किंग परियोजना में चार मंजिल आम नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेंगी। इसमें लगभग 375 कारें और 210 दोपहिया वाहन पार्क हो सकेंगे। दोपहिया वाहनों के लिए ग्राउंड फ्लोर निर्धारित रहेगा। राईका बाग दिशा की एमएलसीपी में 265 कारें और 140 दोपहिया वाहन एक साथ पार्क किए जा सकेंगे।