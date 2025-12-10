कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: 14 गांवों के किसानों का विरोध, बोले- किसी भी कीमत पर नहीं देंगे अपनी जमीन

जाट ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून में सिंचित एवं बहुफसली भूमि के अधिग्रहण पर रोक का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी भूमि का अधिग्रहण लगातार हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई तो किसान महापंचायत 30 दिसम्बर को जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली आयोजित करेगी।